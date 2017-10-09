Expo-Russia-Moldova 2017: не пора ли наладить совместное производство - мнение по этому вопросу высказала организатор выставки Светлана Забелина

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Молдова может стать площадкой для бизнес-диалога между Россией и странами Запада, заявила в беседе с корреспондентом Sputnik Организатор выставки "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" Светлана Забелина.

В рамках выставки "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017", открытие которой запланировано на вторник, в Кишиневе будет представлена инновационная и высокотехнологичная продукция российских производителей, а также пройдёт Первый кишиневский бизнес-форум с участием руководителей государственных и частных структур, министерств и бизнес-сообществ.

"Для того, чтобы Молдова стала мостом для деловых контактов между Россией и Европой, существуют все предпосылки. Это и старые экономические связи между Москвой и Кишиневом, и русский язык", — отметила Забелина.

По ее словам, совместно с молдавской стороной российские компании могут наладить и общее производство.

"Среди наших экспортеров есть компании, которые закупают плодоовощную продукцию в виде сырья и уже потом перерабатывают ее. Но можно и что-о вместе производить. Думаю, что компании обеих стран могут создать совместную линию в Молдове", — сказала Забелина.

Она подчеркнула, что российские предприниматели заинтересованы и в инвестициях в Молдову.