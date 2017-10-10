Ожидания и реальность: может ли доллар опуститься ниже 17 леев

Валютные шоки - доллар продолжает уступать молдавскому лею: чего еще ждать от "американца"

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Тенденция ослабления курса доллара к молдавскому лею продолжается.

С начала года нацвалюта отвоевала у "американца" два с лишним лея. Если в начале года курс доллара варьировался в пределах 20 леев, то сейчас в пределах 17,5 леев.

Чего еще дать от поведения "американца", и может ли иностранная валюта опуститься ниже 17 леев, в комментарии Sputnik рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

По мнению специалиста, об укреплении молдавского лея не стоит говорить в позитивных тонах.

Как считает эксперт, если доллар будет продолжать падать, то Молдова это аукнется серьезным экономическим кризисом. На вопрос о том, может ли доллар опуститься ниже 17 леев, эксперт дал не столь категоричный ответ.

"Все возможно, но, надеюсь, что это не произойдет. Укрепление молдавского лея означает проблемы и потери для бизнеса, особенно для экспортеров", — сказал Гырбу.

Эксперт обратил внимание на строгую монетарную политику, проводимую Национальным банком страны.

"Это политика не разрешает выдачу новых кредитов, а это значит меньше денег и меньше возможностей у бизнеса развивать производство. Исходя из этого валюты становится меньше и курс лея растет", — пояснил экономист.

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По его словам, в нынешнем году Нацбанк купил достаточно много валюты на рынке.

"Из-за того, что Нацбанк скупает валюту, курс молдавского лея не так быстро растет по отношению к основным валютам", — заключил Гырбу.