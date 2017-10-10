Помощь от государства: кто получит деньги, а кто останется за бортом

Министерство финансов Молдовы выставило на публичное обсуждение проект закона о государственных субсидиях, предназначенных для предприятий, которые создают новые рабочие места

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Министерство финансов Молдовы обещает государственные субсидии на каждое новое рабочее место. Размер денежной компенсации составит 40 тысяч леев. Как отмечают в профильном ведомстве, предприятие, претендующее на денежную помощь, должно соответствовать определенным критериям.

В первую очередь, субсидии предоставят тем компаниям, чей персонал насчитывает не менее 100 человек. У предприятия не должно быть задолженностей перед бюджетом в виде невыплаченных налогов и отчислений в фонды обязательного медицинского и социального страхования. Оно не должно находиться в процессе слияния либо ликвидации. Еще одно требование — зарплата сотрудников не должна быть меньше 75% от средней зарплаты по стране.

Даже с учетом строгих требований далеко не все молдавские компании получат субсидии на новые рабочие места. В список отраслей, которые не могут претендовать на дотации, входит сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство, некоторые виды перерабатывающей промышленности — такие, как табачная отрасль и производство взрывчатых веществ.

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Не получат субсидий также те компании, которые задействованы в транспортной отрасли, в области коммуникаций, фирмы, осуществляющие сделки с недвижимостью, игровой бизнес и бизнес в сфере развлечений.

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Как утверждают в министерстве финансов, выделение субсидий на создание новых рабочих мест вписывается в стратегию по привлечению инвестиций. На 2018-й год на эти цели государство готово выделить 40 миллионов леев.