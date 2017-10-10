"Expo-Russia Moldova 2017": интерес к Молдове растет

От контактов к контрактам: как считают участники "Expo-Russia Moldova 2017", по результатам работы выставки торговый оборот между Россией и Молдовой вырастет

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. В Кишиневе стартовала первая международная промышленная выставка "Expo-Russia Moldova 2017". Десятки российских компаний обозначили выгодные для молдавской стороны предложения и представили образцы своего производства и достижений в сельском хозяйстве, промышленности, машиностроении, телекоммуникациях и связи, энергетики, медицины и других отраслях.

Открытие выставки Expo - Russia Moldova 2017 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Открытие выставки Expo - Russia Moldova 2017 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Открытие выставки Expo - Russia Moldova 2017 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Открытие выставки Expo - Russia Moldova 2017 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Открытие выставки Expo - Russia Moldova 2017 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Открытие выставки Expo - Russia Moldova 2017 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Открытие выставки Expo - Russia Moldova 2017 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Открытие выставки Expo - Russia Moldova 2017 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Открытие выставки Expo - Russia Moldova 2017 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI 1 / 9 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI Открытие выставки Expo - Russia Moldova 2017

Чего ждать от "Expo-Russia Moldova 2017"?

Как заявил Sputnik председатель оргкомитета "Expo-Russia Moldova 2017" Давид Вартанов, со стороны российских производителей отмечен высокий интерес к Молдове.

"Здесь представлены зерноперерабатывающее, коптильное оборудование, сельскохозяйственная техника, многопрофильные вертолеты, которые используются как в гражданских, медицинских целях, так и в силовых структурах, медицинская высокотехнологическая продукция. Есть даже медицинские препараты, которые производятся на основе винограда. Все это нужно Молдове", — сказал Вартанов.

По его словам, некоторые компании восстанавливают старые связи, а кто-то нарабатывает новые, но в любом случае, это мероприятие интересно для обеих сторон. Как полагает эксперт, результатом выставки и работы форума станет увеличение товарооборота между странами. Он также отметил, уже сейчас проработаны предварительные вопросы.

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"Считаю, что в рамках делового форума и круглых столов мы придем к каким-то конкретным результатам", — заявил Вартанов.

Отношения Молдова-Россия

Как отметил посол России в Молдове Фарит Мухаметшин, "в последние дни несмотря на некоторые ограничения в наших взаимоотношениях по линии исполнительной власти, по линии межпарламентских связей, по линии общественных организаций, министерств и ведомств идет активное сотрудничество".

Он напомнил, что в культурной сфере отношений России и Молдовы только на прошлой неделе прошло сразу несколько знаковых мероприятий.

Речь идет о выступление Театра бале Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург) в Национальном театре оперы и балета в Кишиневе, спектакле Детского музыкального театра юного актера, который состоялся в русском драматическом театре им. А.П. Чехова (Кишинев), а в Национальной филармонии им. Сергея Лункевича прошел концерт российских артистов.

Дипломат отметил, что за последние недели состоялись и мероприятия, связанные с экономикой инвестициями. Российские представители приняли участие в организованной молдавским правительством "Бизнес-неделя Молдова 2017", кроме того в Кишиневе прошел форум, посвященный развитию туристических связей между Молдовой и Россией.

"Сегодняшнее мероприятие — это продолжение того, о чем мы говорим, что между деловыми людьми, бизнес-сообществами, общественными организациями развиваются контакты", — сказал посол.

Как отметил дипломат, год тому назад в Москве проходило заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой.

"Была подписана двухлетняя программа продвижения экономических проектов между нашими странами. Тогда был создан деловой совет "Россия-Молдова" при Торгово-промышленной палате РФ и подписано соглашении о взаимодействии в работе. Это одно из мероприятий в рамках этих договоренностей", — отметил Мухаметшин.

"Expo-Russia Moldova 2017": от контактов к контрактам

В рамках выставки, которая будет проходить по 12 октября, запланирован бизнес-форум "Перспективы расширения экономического сотрудничества Россия-Молдова", тематические круглые столы с участием представителей правительства, а также культурная программа. Мероприятие проходит при поддержке Госдумы РФ, торгово-промышленных палат двух стран, посольства России в Молдове и других организаций.

"Считаю крайне важным, что тематика выставки направлена на инновационный характер нашей экономики. Думаю, что сотрудничество между Молдовой и РФ именно в инновационном плане даст толчок развитию торгово-экономических отношений между нашими странами", — заявил глава Торгово-промышленной палаты Молдовы Сергей Харя.

© Sputnik/ Vladimir Astapkovich Число турпоездок из Молдовы в Россию выросло на треть в 2017 году

По его словам, экономика и торговля очень важны для двустороннего сотрудничества, но нужно работать и в направлении таких областей как образование, здравоохранение, энергетика.

"Думаю, что на протяжении этих трех дней у нас от контактов будут определенные контракты", — сказал чиновник.

"Expo-Russia Moldova 2017" в поле зрения президента

Советник молдавского лидера Игоря Додона по вопросам сельскохозяйственной промышленности и публичной администрации Ион Пержу отметил, что администрация президента придает большое значение развитию стратегического партнерства между Молдовой и Россией, укреплению сотрудничества между двумя странами, деловыми кругами и народами.

"Проведение первой российско-молдавской международной промышленной выставки — это новый шаг в укреплении наших связей в экономической, научно-технической, а также в культурной сфере. Придаем особое значение этому событию, так как оно позволит ознакомиться с инновационными разработками в различных секторах", — сказал Пержу.

По его словам, проведение бизнес-форума "Перспективы расширения экономического сотрудничества Россия-Молдова" позволит обсудить новые пути взаимодействия, установить новые контакты, обменять опытом. Он также выразил надежду, что проведение подобного мероприятия принесет "практические результаты, важные для развития отдельных отраслей, компаний, секторов и экономик обеих стран".

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"Важно, чтобы после этого была активизация технологического и инвестиционного сотрудничества, развития совместного бизнеса и торгово-экономических отношений. Российско-молдавская промышленная выставка должна проводиться каждый год и стать устойчивой платформой для инновационного сотрудничества о освоения новых технологий", — добавил Пержу.