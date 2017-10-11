Евроинтеграция Молдовы - какова реальная выгода для страны

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. У Молдовы есть шанс стать членом Евросоюза только в том случае, если ЕС найдет способ поставить Молдову в более зависимое положение, нежели то, в которой она пребывает сейчас — такое мнение в беседе с корреспондентом Sputnik выразил российский эксперт Дмитрий Журавлев.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Степанюк: евроинтеграция не может стать идеологией Молдовы

"Евросоюз — это организация по обеспечению экономики Германии. Немцы производят — все покупают. Выгода для Молдовы стать частью ЕС — небольшая, нашу продукцию там никто не ждет", — отметил Журавлев.

По его словам, сельское хозяйство — это не та экономическая сфера, с которой стоит вступать в ЕС, где есть квоты на сельхозпродукцию, четко распределенные по странам-членам структуры.

"Более значимые в рамках ЕС страны получают большую квоту, м нее значимые — меньшую. Помидоры, например, в Европе только испанские — молдавских томатов там никто не ждет", — сказал Журавлев.

Он заметил, что страна, вступающая в ЕС, имеет на первое время льготы, но, когда их срок проходит, то нужно чем-то платить за дотации.

"Вот, например, у стран Балтии льготный период заканчивается, а чем отдавать, если производство контролируется извне? Никакое трудолюбие населения не спасет", — подчеркнул эксперт.

В пятницу депутаты парламента утвердили инициативу фракции Демпартии по созданию рабочей группы для изменения Конституции и включению в нее пункта о том, что главной стратегической целью республики является европейская интеграция. В состав группы вошли демократы Сергей Сырбу, Раиса Апольски, представители Народно-европейской партии Еуджен Карпов и Михаела Спэтару. Социалисты, коммунисты, либерал-демократы и либералы отказались выдвигать своих депутатов в эту рабочую группу.

Рабочая группа разработает и представит парламенту в течение 45 дней законопроект по изменению и дополнению Конституции, учитывая решение Конституционного суда от 9 октября 2014 года об ориентации республики на европейские демократические ценности как определяющего элемента конституционной идентичности Молдовы. После того, как текст поправки в Конституцию будет готов, его передадут в Конституционный суд.