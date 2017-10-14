Пришел в банк и разрыдался: подводные камни кредитов и вкладов

Sputnik разбирался в том, как выстроить свои отношения с банком и при этом не "остаться без штанов"

КИШИНЕВ, 14 окт – Sputnik. Сегодня банковские услуги прочно вошли в нашу повседневную жизнь.

Однако мало кто, заключая контракты с банками, внимательно их читает.

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Зачастую человек не может внятно объяснить, почему он взял кредит, как будет с банком расплачиваться, останутся ли при этом деньги на самые элементарные нужды.

"Контракты – это отдельная тема, сколько там подводных камней и комиссионов. При этом мы сегодня имеем ситуацию, когда количество открытых депозитов в два раза превышает количество выданных кредитов", —отметил экономист Роман Киркэ.

При этом государство официально через фонд гарантирования депозитов гарантирует суммы в размере 6000 леев, и оно фактически еще ни разу не "кинуло" тех граждан, которые обращаются в банки.

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"Наша история имеет прецеденты, когда банки в Молдове попадали в сложную ситуацию, но никогда люди не оставались без своих депозитов. Вспомним, ситуацию с Инвестприватбанком, да, конечно, когда банк был ликвидирован, все деньги граждан были переведены в "Banca de Economii", и все было погашено. Точно такая же ситуация случилась позже и с "ВЕМ". Когда были ликвидированы три проблемных в Молдове банка, то вся текущая финансовая активность была направлена в другие коммерческие банковские учреждения. Были предпринятые меры для возмещения тех денежных средств, которые хранились на депозитах", — отметил Киркэ.

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Специалисты отмечают, общее правило заключается в том, что ежемесячные выплаты не должны превышать половины дохода семьи.

Если подходить к делу более взвешенно, то специалисты рекомендуют ограничиться 30% месячного дохода, необходимо также учитывать регулярные платежи за квартиру, учебу, няню, коммунальные услуги.

Как по закону

В Молдове существует Фонд гарантирования депозитов в банковской системе, который сохраняет вклады на условиях и в пределах, установленных законом.

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А регламентируют эту отрасль Закон о гарантировании депозитов физических лиц в банковской системе № 575-XV от 26 декабря 2003 года.

Лимит гарантирования (максимальная выплачиваемая депоненту сумма) составляет 6 000 молдавских леев независимо от количества, размера и валюты депозитов, размещённых в банке.

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Стоит, правда, отметить, что подвижки в этом вопросе будут уже с зимы, — точнее с 1 января 2018 года — тогда планируется увеличение размера лимита гарантирования до 20 тысяч леев. И опять-таки 20 тысяч леев независимо от того, сколько денег на счету у клиента.