Курс валют в Молдове: может ли доллар упасть до 12 леев

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Ситуация на валютном рынке Молдовы заставляет беспокоится многих жителей республики. Курс доллара и евро к нацвалюте скачет. С начала года молдавский лей отвоевал у "американца" два с лишним лея. Если в начале года курс доллара варьировался в пределах 20 леев, то сейчас в пределах 17,5 леев. Ситуация с "европейцем" такова: на начало года курс евро колебался в пределах 20 леев, летом превышал 21 лей, а сейчас — не доходит до 21 лея. Официальный курс молдавского лея к доллару, установленный Национальным банком Молдовы на понедельник, 16 октября, составляет 17,43 лея, отыграв еще один бан. К евро нацвалюта укрепилась на шесть банов, установившись на отметке в 20,62 лея. Эксперты не берутся давать точные прогнозы о поведении молдавского лея. Однако экономисты подчеркивают, что ни "американец", ни "европеец" не вернутся к докризисным показателям, когда доллар стоил 12 леев, а евро — 14-16 леев.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь "Валютчики" в шоке от курса молдавского лея

В комментарии Sputnik экономический эксперт Виорел Гырбу отметил, что об укреплении нацвалюты нельзя говорить исключительно в радужных тонах. По словам эксперта, быстрый рост лея по отношению к другим валютам приведет к второму этапу кризиса.

"Если получится, что доллар или евро вдруг достигнут 16 молдавских леев, это нам аукнется серьезным кризисом в экономике. Укрепление молдавского лея негативно повлияет на молдавскую экономику. Это означает проблемы и потери бизнеса, в частности, экспортеров. Мне кажется, что валюта все-таки будет более-менее стабильной", — сказал Гырбу.

Как подчеркнул эксперт, лей не будет сильно меняться в цене по отношению к доллару и евро так, чтобы "американец" и "европеец" вернулись к докризисным показателям.

Гырбу обратил внимание на действия Национального банка страны, который прибег к строгой монетарной политике, то есть "не разрешается выдача новых кредитов". Это, как отметил эксперт, значит меньше денег и меньше возможностей у бизнеса развивать производство. Поэтому-то и валюты становится меньше, а курс лея укрепляется.

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По его словам, в нынешнем году Нацбанк купил достаточно много валюты на рынке, из-за чего курс молдавского лея не так быстро отвоевывает позиции по отношению к основным валютам.