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Правительство Молдовы

Все, что негоже: от чего поляки избавляются, а власти Молдовы ждут

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Экономика
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Поляки отмахиваются от помощи Международного валютного фонда, а Молдова ждет не дождется денег: что ждет республику

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik, Нику Гончар. Кто бы мог подумать, но Польша планирует отказаться от кредита МВФ, а молдавские власти в лице спикера парламента и главы правительства с нетерпением ждут экспертов международной финансовой организации.

"Мы отказываемся от кредитной линии в размере 9,2 миллиарда долларов США. Экономика в Польше находится в таком хорошем состоянии, что мы можем это сделать", — говорится в заявлении вице-премьера и министра финансов Польши Матеуша Моравецкого, опубликованном в Twitter.

По данным местных СМИ, на такое решение могли повлиять сверхприбыли национального бюджета Польши (1,36 миллиарда долларов), а также рост экономики, который наблюдается с января по август этого года (около 4%).

Министр сообщил, что принял решение отказаться от транша после анализа макроэкономических параметров, налоговых данных и оценки бюджетной стабильности и валютных резервов.

Собирается ли Польша приостановиться действие соглашения с МВФ о гибкой кредитной линии, пока неизвестно.

В Молдову едет ревизор?

Правительство Молдовы в ожидании очередного визита представителей Международного валютного фонда, которые прибудут в страну с оценочной миссией, как ожидается, 25 октября.

Доллар
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Совет директоров МВФ на заседании 7 ноября 2016 года утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 179 миллионов долларов. Для властей Молдовы этот документ был и остается знаковым. Во-первых, соглашение открыло финансирование со стороны самого МВФ, а, во-вторых, дало "зеленый свет" остальным донорам на вливание в Молдову круглых сумм. Бюджет на текущий год сшит буквально за счет не безвозмездной помощи со стороны западных кредиторов. Право на ознакомление с проектом госбюджета Молдовы на 2018 год получили непосредственно эксперты МВФ, которые первыми внесут свои "священные" поправки, а на них уж и придется ориентироваться всем.

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Между тем, как заявлял сам министр финансов Молдовы Октавиан Армашу, на данный момент денег в бюджете больше, чем планировалось. Рост в первую очередь объясняется увеличением налоговых поступлений. Если говорить о налогах и сборах, то в госбюджете наблюдается рост на два миллиарда 149,6 миллиона леев по сравнению с тем, что было запланировано на 2017 год. Но в тоже время зарегистрировано сокращение поступлений в части грантов на 1,6 миллиарда леев.

Международный валютный фонд
© AFP/ MANDEL NGAN
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Что ждет Молдову?

Вспомним, чтобы было в прошлом году. Молдавские власти перед заключением меморандума с МВФ заявляли о том, что обязуются "решить проблему задолженности в энергетическом секторе и установить тарифы на уровне, обеспечивающем возмещение расходов", о которой упоминали специалисты международной организации. Таким образом, с подачи МВФ в Молдове прошла волна роста тарифов как на отопление, так и на электричество.

По рекомендациям МВФ в Молдове стартовала пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста и его уравнивание для всех на уровне 63 лет. Кроме того, эксперты международной финансовой организации неоднократно заявляли, что приветствуют возобновление интереса властей Молдовы к приватизации государственного имущества.

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Вопрос о том, что ждет Молдову, конечно, риторический…

Кредит МВФ
© Sputnik/ Вадим Русу
Кредит МВФ

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Теги:
деньги, кредит, правительство, МВФ, Молдова
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