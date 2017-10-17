По уши в... кредитах: Молдова наращивает долги

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik, Елена Комолова. Общий государственный долг Молдовы увеличился за год более чем на треть. Таковы данные министерства экономики и инфраструктуры. В ведомстве констатировали, что зарегистрирован заметный рост задолженности.

"Общая сумма госдолга (внутреннего и внешнего), администрируемого правительством, на 31 августа 2017 года составила 50,9 миллиарда леев (2,92 миллиарда долларов), что на 36,2% больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года", — указано в отчете, опубликованном на сайте Минэкономики.

При этом, как пояснили в министерстве, "внутренний госдолг увеличился в 2,5 раза, а внешний — на 13%". В ведомстве отметили, что степень зависимости национальной экономики от внешних факторов остается крайне высокой.

Топ-10 кредиторов Молдовы

Ранее Национальный банк Молдовы представлял предварительные данные о задолженности республики. Как отмечено в исследовании, по состоянию на июнь этого года прямой государственный долг Молдовы перед международными финансовыми организациями составил 1,28 миллиарда долларов, что на 6,2% больше в сравнении с показателями конца прошлого года.

По данным Нацбанка, наибольшая сумма задолженности Молдовы приходится на Международную ассоциацию развития (IDA) и МВФ. На долю этих структур приходится 68,2% долга республики или 880,15 миллиона долларов. При этом около 200 миллионов страна задолжала Европейскому инвестиционному банку, Международному банку реконструкции и развития (IBRD) — 73,93 миллиона, а Международному фонду сельскохозяйственного развития (IFAD) — 63,68 миллиона.

Республика накопила долги и перед двусторонними кредиторами. Так, за отчетный период задолженность увеличилась на четверть до 314,97 миллиона долларов. В топ-5 самых крупных кредиторов республики вошли Румыния, Япония, Россия, США и Австрия.

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В бюджете Молдовы дыры?

Не так давно правительство республики откорректировало государственный бюджет на этот год. На этот раз изменения внесены как в статью расходов, так и доходов. В то же время бюджетный дефицит по сравнению с запланированным в начале года сократили на 125 миллионов леев — по расчетам Минфина, по итогам года он составит 4,16 миллиарда леев.

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Согласно расчетам Минфина, к 31 декабря 2017 года государственный долг составит 57,4 миллиарда леев, что на 5,4 миллиарда больше, чем планировалось ранее. Доля внешнего госдолга составит 58%, а внутреннего — 42%.

Как заявлял министр финансов республики Октавиан Армашу, в первом семестре 2017 года национальная экономика продолжила позитивный тренд, который был начат в 2016 году. По его словам, сейчас "денег в бюджете больше, чем планировалось". Такой рост, как отметил чиновник, в первую очередь объясняется увеличением налоговых поступлений. Это позволило увеличить и статью расходов. Во-первых, деньги были направлены на увеличение зарплат работникам сектора образования. В тоже время был увеличен компонент инвестиций в основные активы, в инвестиционные проекты, в капитальные расходы. Вот и получается, что дыры госбюджета власти залатали за счет населения республики, собрав довольно внушительную сумму налогов и других сборов.

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Однако не все так радужно в "королевстве", как хотелось бы. Зарегистрировано сокращение поступлений в части грантов на 1,6 миллиарда леев. Деньги, которые должны были поступить в Молдову в этом году в том числе на поддержание экономики, как уверяют власти республики, западные партнеры перечислят в следующем году. Проект бюджета на текущий год был построен как раз таки на денежных поступлениях со стороны "благодетелей" из-за бугра. Любопытно, как будет скроен проект госбюджета на 2018 год общественность узнает только после визита оценочной миссии МВФ, которая прибудет с визитом в Молдову, как ожидается, 25 октября.