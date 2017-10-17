Орешкин: ЕврАзЭс ждет предприятия Молдовы и Приднестровья

Министр экономики России Максим Орешкин не исключил, что предприятия Молдовы и Приднестровья могут успешно скооперироваться в рамках ЕврАзЭс, но для этого нужно воссоединение двух берегов

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Предприятия Молдовы и Приднестровья вполне могут работать в кооперации с компаниями Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), заявил во вторник в рамках Всемирного Молодежного фестиваля в Сочи министр экономики РФ Максим Орешкин.

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Отвечая на вопрос участника из Приднестровья о возможном включении предприятий региона в российскую программу промышленной кооперации, Орешкин пояснил, что такая перспектива возможна в рамках Евразийского экономического союза.

"Если бы в какой-то момент произошло бы воссоединение Молдовы и Приднестровья на добровольных началах, а вместе бы они вошли в ЕврАзЭС, то ваши предприятия работали бы совместно с предприятиями стран-участниц объединения, создавая продукцию, которая была бы конкурентоспособной на внутреннем и глобальном рынках. Знаю, что президент Молдовы Игорь Додон выступает за воссоединение страны", — отметил Орешкин.

По его словам, сейчас между предприятиями ЕврАзЭс происходит очень активная кооперация.

Напомним, президент республики Игорь Додон предлагает решить приднестровский конфликт путем федерализации Молдовы. Он также выступил с инициативой о подписании рамочного меморандума о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭс) и попросил, чтобы республика стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии, в ЕврАзЭС.