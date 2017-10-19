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Доллары и евро

Курс валют: что происходит в Молдове с долларом и евро

© Flickr/ Marc de Ruijter
Экономика
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Чего еще ждать от молдавского лея: власти республики рассказали о курсе доллара и евро к национальной валюте страны

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Ситуация на валютном рынке Молдовы беспокоит каждого жителя республики. Подавляющая часть граждан нашей страны с замиранием сердца следит за изменениями курса валют, ведь большинство населения республики зависит от денежных переводов из-за рубежа. Люди считают каждую копейку, поэтому те тенденции, которые регистрируется на валютном рынке не могут не волновать граждан.

Сухие цифры, или повод задуматься

Согласно данным министерства экономики и инфраструктуры, молдавский лей окреп по отношению к доллару, но обесценился по отношению к евро.

"С начала 2017 года национальная валюта подорожала к доллару на 10,7% в номинальном выражении (с 19,98 лея за доллар на 1 января 2017 года до 17,85 на 31 августа). По отношению к евро молдавский лей обесценился на 2,9%", — отмечено в ежемесячном отчете Минэкономики.

курс валют
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
"Валютчики" в шоке от курса молдавского лея

Эксперты отмечают, что "основные факторы, которые повлияли на колебания национальной валюты, — увеличение денежных переводов из-за рубежа, скачки доллара на международных валютных рынках, а также денежная политика Национального банка Молдовы".

Запас валютных резервов Национального банка республики на конец лета этого года составил два миллиарда 508,4 миллиона долларов, увеличившись на 13,7% в сравнении с показателем конца 2016 года и на 20,3% по отношению к тому же периоду прошлого года.

Не все так радужно в "молдавском королевстве"

Если в начале года курс доллара варьировался в пределах 20 леев, то сейчас в пределах 17,5 леев. Ситуация с "европейцем" такова: на начало года курс евро колебался в пределах 20 леев, летом превышал 21 лей, а сейчас — не доходит до 21 лея. Эксперты хоть и не берутся предсказывать судьбу курса валют в Молдове, но все-таки отмечают, что об укреплении молдавского лея нельзя говорить исключительно в позитивных тонах.

Влад Нани
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Экономист: доллар стал политической валютой, поэтому и падает

Как подчеркивают специалисты, быстрое усиление нацвалюты по отношению к доллару и евро приведет к еще одному витку кризиса.

Некоторые эксперты не исключают, что если продолжится такая же неутешительная динамика, то доллар может упасть даже до 16 леев. Другие, напротив, подчеркивают, что лей не будет особо меняться в цене по отношению к "европейцу" и "американцу" и тем более не вернется к докризисным показателям.

Курс валют в Молдове: может ли доллар упасть до 12 леев>>>

Однако и те, и другие отмечают, что укрепление молдавского лея негативно повлияет на национальную экономику. Это приведет к проблемам и потерям бизнеса. В нынешнем году Нацбанк купил достаточно много валюты на рынке, из-за чего курс молдавского лея не так быстро отвоевывает свои позиции.

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Теги:
курс валют, доллар, молдавский лей, евро, Молдова
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