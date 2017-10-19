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Медицинский полис

В Молдове меняется порядок выплаты взносов медстрахования

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Экономика
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92802

При выделении из госбюджета средств в фонд обязательного медицинского страхования будут учитывать индекс потребительских цен

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Депутаты большинством голосов на заседании в четверг утвердили в первом чтении изменения в Закон "О размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования". 

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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Таким образом, сумма перевода средств из госбюджета в фонды обязательного медицинского страхования (ОМС) будет индексироваться с учетом прогнозируемого индекса потребительских цен.

Как уточнили авторы законопроекта, анализ Счетной палаты страны показал, что с 2010 по 2015 годы доля переводов средств из госбюджета в фонд ОМС снизилась с 56,3% до 43,4%, несмотря на то, что число застрахованных правительством лиц выросло на 98,5 тысячи человек и достигло в 2016 году миллиона 678,3 тысячи граждан. Доля трансферов из госбюджета снизилась и несмотря на то, что с 2011 по 2015 годы сумма средств, выделяемых государством на медстраховку каждого человека выросла с 1071 лея до 1346 леев.

"Актуализация законодательства в сфере расчета переводов из госбюджета для установленных правительством категории обеспечит стабильность системы обязательного медицинского страхования, позволит оценивать уровень покрытия затрат по предоставлению услуг здравоохранения застрахованным правительством граждан, улучшит функциональность системы ОМС", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Таким образом, в 2018 году сумма трансфера из госбюджета составит около 2 миллиардов 674,6 миллиона леев, что на 149 миллионов 12,1 тысячи леев больше, чем в этом году.

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Теги:
взносы, госбюджет, Фонд ОМС, парламент, Молдова
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