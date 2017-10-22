Драконовские условия, или почему у молдавского бизнеса нет денег

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Экономика (наравне с перманентным политическим кризисом) всегда считалась слабым звеном нашей действительности.
Да, позиции Молдовы в различных экономических рейтингах растут, однако, как считают эксперты, проблемы никуда не деваются. К примеру, одним из главных факторов, тормозящих развитие бизнеса и предприниматели, и экономисты называют недостаточный доступ к финансированию.
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Кстати, именно это, а также коррупция, политическая нестабильность и правительственная бюрократия вошли в список главных неурядиц нашей страны. Это утверждают эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Доступ к кредитам будет оставаться проблемой молдавской экономики до тех пор, пока Нацбанк при определении монетарной политики будет ориентироваться на инфляцию, а не на интересы бизнеса, считает экономист Виорел Гырбу, чьим мнением поинтересовался корреспондент Sputnik.
"Условия получения денег действительно сложные. За доступы к финансированию отвечает Нацбанк, и именно от него зависит, насколько кредиты для бизнеса дороги или дешевы", — уверен экономист.
Но этим учреждением, тоже отметил Гырбу, во внимание берутся не интересы бизнеса, а лишь инфляция.
Деньги для бизнеса очень дорогие
"В этом году мы видели, что происходило в сфере кредитования, когда Национальный банк держал базисную ставку на очень высоком уровне, исходя из этого меньшее количество экономических агентов брало кредиты. Проблема существует – деньги для бизнеса в Молдове очень дорогие", — считает эксперт Виорел Гырбу.
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Вопреки всему сказанному и перечисленным проблемам, Молдове удалось улучшить свои показатели в рейтинге "Глобальный индекс конкурентоспособности 2017-2018" (The Global Competitiveness Report 2017-2018), составленный ВЭФ.
Республика поднялась на 11 пунктов, заняв 89-е место среди 137 стран.
Что это за исследование такое
Исследование Всемирного экономического форума "Глобальный индекс конкурентоспособности 2017-2018" основывается на комбинации общедоступных статистических данных и результатах опроса управляющих компаний 137 стран мира.
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Эксперты ВЭФ отмечают, что мировые экономики в целом не готовы к новой волне инноваций и автоматизации из-за того, что часть руководителей стран не провели необходимые реформы для адаптации своих рынков к конкурентной борьбе.