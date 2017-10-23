На что готовы молдаване ради роскошной свадьбы или новой машины

Молдаване голодают, но берут кредиты на машины и свадьбы: пока одни вкалывают на заработках за границей, другие, находясь на родине, набирают кредиты

Елена Комолова, Sputnik



Молдавский народ славится своим трудолюбием, гостеприимством, щедростью и широтой души. Однако главная особенность национального менталитета заключается в том, что молдаване стремятся быть лучше всех. Если свадьба, то лучше, чем у соседа, если подарок, то такой, чтобы затмить всех остальных, если дом строить, то самый красивый на магале. А на это, конечно, нужны деньги. Как говорится, красиво жить не запретишь, но за все нужно платить.

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Кредиты от покупки жилья до проведения свадьбы

Согласно статистике, чаще всего граждане Молдовы оформляют в банках республики потребительские кредиты. Речь идет о займах на покупку техники или каких-то вещей, ремонта жилья, оплату учебы, покрытия расходов на свадьбу и так далее. А что на некоторых молдавских свадьбах можно не только окупить вложенные деньги, но и выйти в плюс. На втором месте среди самых популярных займов расположились кредиты на покупку или на строительство жилья. В тройку самых часто выдаваемых займов вошли кредиты для бизнеса.

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При этом эксперты отмечают, что иногда человек не может внятно объяснить, почему он взял кредит, как будет с банком расплачиваться, останутся ли при этом деньги на самые элементарные нужды. Зато свадьба будет самой роскошной, а машине обзавидуются все соседи.

Дорого ли обходится жизнь в кредит?

Согласно данным отчета Национального банка Молдовы, в сентябре этого года средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам, выданным в национальной валюте, составила 9,89%, что на 3,97 процентных пункта ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако в сравнении с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 0,13 процентных пункта.

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Самые популярные кредиты — займы, выданные от двух до пяти лет. В сентябре их доля составила свыше 40%. В основном, согласно статистике, взаймы у банков берут юридические лица. На них приходится почти 70% выданных кредитов в национальной валюте со средней процентной ставкой в 9,87%. Физические лица могли довольствоваться займами в нацвалюте по средней ставке в 9,93%.

Средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам в иностранной валюте достигла 4,9%, что ниже на 0,78 процентных пункта в сравнении сентябрем 2016 года, но немногим больше августовских показателей.

Бизнесу тяжело

Эксперты подчеркивают, что доступ к кредитам будет оставаться проблемой молдавской экономики до тех пор, пока Нацбанк при определении монетарной политики будет ориентироваться на инфляцию, а не на интересы бизнеса. А условия получения займов для бизнеса очень сложные. Как отмели экономист Виорел Гырбу, в этом году все видели, что происходило в сфере кредитования, когда Национальный банк держал базисную ставку на очень высоком уровне, исходя из этого меньше предпринимателей брали кредиты. А из-за этого страдает вся экономика.