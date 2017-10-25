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Международный валютный фонд

МВФ пройдется по Молдове

© AFP/ MANDEL NGAN
Экономика
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В Молдову едет ревизор: оценочная миссия Международного валютного фонда пробудет в республике с 25 октября по 7 ноября - что в планах у экспертов

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Беном Келмансоном (Ben Kelmanson) прибывает в Молдову в среду, 25 октября.

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В рамках визита эксперты миссии проведут дискуссии с властями, в контексте подготовки к консультациям по положениям четвертой статьи устава МВФ, а также проведения второго обзора программы Республики Молдова, финансируемой фондом посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования).

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Как сообщили в представительстве МВФ в Молдове, миссия проанализирует последние экономические события и прогресс, достигнутый властями республики в выполнении программы, обновит данные и проведет оценку макроэкономических перспектив, а также обсудит с властями макроэкономические политики, внедрение которых предстоит в дальнейшем.

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Эксперты миссии пробудут в Молдове до 7 ноября.

Все идет по плану… МВФ?

Совет директоров МВФ на заседании 7 ноября 2016 года утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 179 миллионов долларов.

Молдавские власти перед заключением этого документа заявляли о том, что обязуются "решить проблему задолженности в энергетическом секторе и установить тарифы на уровне, обеспечивающем возмещение расходов", о которой упоминали специалисты международной организации.

Таким образом, с подачи МВФ в Молдове прошла волна роста тарифов как на отопление, так и на электричество.

По рекомендациям МВФ в Молдове стартовала пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста и его уравнивание для всех на уровне 63 лет.

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Кроме того, эксперты международной финансовой организации неоднократно заявляли, что приветствуют возобновление интереса властей Молдовы к приватизации государственного имущества.

Ну и информация к размышлению, проект госбюджета на 2018 год будет представлен общественности, а затем и на утверждение правительством только после визита оценочной миссии МВФ.

Где жить лучше?

Бывший министр экономики Молдовы Александр Муравский считает, что разрыв в уровне жизни в Молдове и странах ЕС будет увеличиваться.

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"При том, что МВФ и ВБ (Всемирного банка — ред.) в своих самых оптимистических прогнозах дают Республике Молдова на 2018 год рост ВВП в пределах 3,5-4%. Значит, разрыв в уровне жизни наших граждан и граждан стран ЕС, в том числе прибалтийских, и самых бедных в ЕС Румынии и Болгарии не только не сохранится на сегодняшнем уровне, но и увеличится", — написал Муравский на своей странице в Facebook.

Кредит МВФ
© Sputnik/ Вадим Русу
Кредит МВФ

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Теги:
оценка, бюджет, визит, МВФ, Молдова
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