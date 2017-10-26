18:07 26 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Люди в городе

Насколько в этом году разбогатеют бедные граждане Молдовы

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Экономика
Получить короткую ссылку
22401

Жить в "молдавском королевстве" будет лучше: зарплаты вырастут, а уровень безработицы снизится, но что-то все равно идет не так

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Молдавские экономисты понизили прогноз роста ВВП на текущий год с 4,2% до 2,4%. Предполагается, что и этот показатель будет максимально возможным, учитывая напряженную социально-экономическую и политическую ситуацию, через которую проходит наша страна. Таковы данные отчета "Тенденции в экономике Молдовы", который подготовлен специалистами института экономических исследований республики.

Ветхое жилье
© Sputnik/ Александр Кряжев
Откровения молдавской пенсионерки: не жизнь, а издевательство

В денежном выражении ВВП Молдовы составит 144 миллиарда леев против 147 миллиардов, прогнозируемых ранее. Как отмечено в исследовании, уровень среднегодовой инфляции составит 6% против 6,4% в 2016 году. Ожидается, что экспорт товаров вырастет на 12%, импорт — на 16%, а внешнеторговый баланс сохранится отрицательным (-2,37 миллиарда леев). Промышленное производство увеличится на 1%, а сельхозпроизводство останется на уровне прошлого года. Всему виной весенние заморозки, которые нанесли ущерб агросектору, из-за чего объем продукции возможно будет в пределах показателей прошлого года.

Как предполагают эксперты, по итогам года возможен существенный рост инвестиций в долгосрочные материальные активы — на 22,7%.

Средний обменный курс понизится с 19,92 до 18,5 лея за доллар США.

Жить станет лучше?

Эксперты института экономических исследований Молдовы прогнозируют рост средней заработной платы до пяти тысяч 700 леев (около 308 долларов с расчетом по прогнозируемому среднему обменному курсу). В сравнении с прошлым годом в номинальном выражении она станет больше на 12%, а в реальном выражении — всего на 5,8%.

Нищие в Москве
© RIA Novosti. Valeriy Melnikov
Граждане Молдовы страдают от безработицы, низких зарплат и пенсий

Уровень безработицы, как предполагают специалисты, продолжит снижаться. По итогам года этот показатель достигнет 3,5% против 4,2%, как было ранее. Кроме того, эксперты ожидают, что объем денежных переводов в страну достигнет 1,2% миллиарда долларов.

Сколько должен каждый молдаванин государству>>>

Всемирный банк лучшего мнения

Специалисты Всемирного банка рассчитали, что молдавская экономика вырастет в 2017 году на 3,5%, что будет обусловлено хорошим урожаем и высоким уровнем внутреннего потребления на фоне больших показателей денежных переводов и роста заработных плат в частном и бюджетном секторах. В 2018 и 2019 году ВБ прогнозирует увеличение ВВП Молдовы на 3,8% и 3,6% соответственно.

Влад Нани
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Почему в бедной Молдове растут продажи элитных авто и недвижимости

При этом специалисты Всемирного банка высказались о своих ожиданиях по поводу показателя бедности в Молдове. Эксперты считают, что средний уровень инфляции останется в целевом коридоре. В этом контексте, "на основе продолжающегося роста зарплат по национальной экономике, денежных переводов и государственных трансфертов, ожидается, что уровень бедности, который оценивается в 5,5 долларов в день к паритету покупательской способности, снизится на 3,2 процента в 2016-2019 годах". Простыми словами, эксперты Всемирного банка считают, что бедные в Молдове станут немного богаче.

К нам приехал… ревизор

В Молдову прибыла миссия Международного валютного фонда, эксперты которой проведут дискуссии с властями, в контексте подготовки к консультациям по положениям четвертой статьи устава МВФ, а также проведения второго обзора программы республики, финансируемой фондом посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования).

Международный валютный фонд
© AFP/ MANDEL NGAN
МВФ: миру грозит новый кризис

Кроме того, специалисты проанализируют последние экономические события и прогресс, достигнутый властями республики в выполнении программы, обновят данные и проведут оценку макроэкономических перспектив, а также обсудят с властями макроэкономические политики, внедрение которых предстоит в дальнейшем.

Строго следовать (чужому) плану

Совет директоров МВФ на заседании 7 ноября 2016 года утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 179 миллионов долларов.

Молдавские власти перед заключением этого документа заявляли о том, что обязуются "решить проблему задолженности в энергетическом секторе и установить тарифы на уровне, обеспечивающем возмещение расходов", о которой упоминали специалисты международной организации.

Таким образом, с подачи МВФ в Молдове прошла волна роста тарифов как на отопление, так и на электричество.

Штаб-квартира Международного валютного фонда
© Flickr/ Shiny Things
Все идет по плану МВФ: тарифы растут, а власти довольны

По рекомендациям МВФ в Молдове стартовала пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста и его уравнивание для всех на уровне 63 лет.

Кроме того, эксперты международной финансовой организации неоднократно заявляли, что приветствуют возобновление интереса властей Молдовы к приватизации государственного имущества.

К слову, проект госбюджета на 2018 год будет представлен общественности, а затем и правительству на утверждение только после визита оценочной миссии МВФ.

Транш МВФ не приведет к развитию экономики>>>

По теме

От бедности до роста экономики: Всемирный банк "прошелся" по Молдове
Киркэ: любовь молдаван к депозитам тормозит развитие экономики
Гырбу: аптеки, валютки, цирюльни – простой набор примитивной экономики
Экономист рассказал, когда в Молдове снизят цены
Теги:
рост зарплаты, уровень безработицы, ВВП, бедность, средний обменный курс, экономика, Национальный институт экономических исследований, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Райвис Дзинтарс
    Выжечь глагол

    Нацблок хочет исключить использование русского языка в гостиницах и ресторанах– секторах, где знание "великого и могучего" является одним из ключевых требований.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    "Закрыть" небо

    Литва закупает норвежские системы ПВО средней дальности NASAMS за 110 миллионов евро – вооружение поступит до конца 2020 года.

  • Эстонские солдаты во время тренировки по ведению уличного боя в Пайде
    Бои местного значения

    В маленьком городке Пайде в самом центре Эстонии прошли военные учения по ведению боя в городских условиях.

  • Пистолет Макарова в комнате, фото из архива
    "Исламский" след

    Ликвидированные в Азербайджане вооруженные лица подчинялись международной террористической организации "Исламское государство".

  • Площадь Республики. Ереван
    Таможне дают добро

    Правительство Армении одобрило ратификацию законопроекта о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза и направило его для утверждения в парламент.

  • Самолет в аэропорту
    "Улетевший" миллиард

    Авиакомпания "Эйр Астана" не станет выплачивать миллиард тенге морального вреда алматинцу, которому ранее отказала в перелете.

  • Асфальтный завод
    Закатать асфальт

    Частный асфальтный завод запущен в столице Южной Осетии, за смену предприятие способно производить до 300 тонн продукции.

  • Райвис Дзинтарс
    Выжечь глагол

    Нацблок хочет исключить использование русского языка в гостиницах и ресторанах– секторах, где знание "великого и могучего" является одним из ключевых требований.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    "Закрыть" небо

    Литва закупает норвежские системы ПВО средней дальности NASAMS за 110 миллионов евро – вооружение поступит до конца 2020 года.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Посетительница фотографирует на открытии выставки Бал хризантем в Никитском ботаническом саду
"Бал хризантем" в Никитском ботаническом саду
Тематический поезд по России в лондонском метро
В лондонском метро запустили "Сердце России"
Достоинства городов ЕС
Достоинства городов ЕС

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться