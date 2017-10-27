Кабмин Молдовы рассчитывает на помощь МВФ: какие сюрпризы ждут страну

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип провел встречу с экспертами оценочной миссии МВФ под руководством Бена Келмансона (Ben Kelmanson). Как сообщили в пресс-службе правительства, Филип обратил внимание на основные реформы правительства в области бизнеса, юстиции, а также социального сектора. По словам главы правительства Молдовы, меры по улучшению бизнес-среды уже дают результаты, и эти усилия будут продолжены. Особое внимание премьер уделил реформе публичной администрации. Среди приоритетов правительства в среднесрочном и долгосрочном порядке выделены сектор образования, обеспечение верховенства закона и улучшение инфраструктуры дорог. Филип подчеркнул, что правительство ожидает поддержки и помощи МВФ в реализации важных реформ.

Келмансон, в свою очередь, отметил прогресс в некоторых областях и обратил внимание на то, что усилия властей должны быть продолжены. В этом контексте будет проанализирована ситуация в финансовом, налогово-бюджетном и энергетическом секторах.

По словам чиновника, цель нынешней миссии — констатировать изменения в экономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе и пересмотреть выполнение властями обязательств в рамках программы с МВФ. Результаты оценочной миссии будут представлены в итоговом отчете. Эксперты МВФ пробудут в Молдове до 7 ноября.

Совет директоров МВФ на заседании 7 ноября 2016 года утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 182 миллиона долларов, из которых 59 миллионов уже перечислены.

Помощь МВФ & рост тарифов и пенсионная реформа

Молдавские власти перед заключением меморандума о сотрудничестве с МВФ заявляли о том, что обязуются "решить проблему задолженности в энергетическом секторе и установить тарифы на уровне, обеспечивающем возмещение расходов", о которых упоминали специалисты международной организации.

© AFP/ MANDEL NGAN МВФ: миру грозит новый кризис

Таким образом, с подачи МВФ в Молдове прошла волна роста тарифов как на отопление, так и на электричество.

По рекомендациям МВФ в Молдове стартовала пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет для всех. Первый этап этой реформы стартовал в Молдове летом текущего года. Так, с июля 2017 года возраст выхода на пенсию для мужчин уже составляет 62 года 4 месяца, а для женщин — 57 лет и 6 месяцев. До единого показателя мужчины дойдут к 1 июля 2019 года, а женщины — к 1 июля 2028 года.

Кроме того, начиная с 1 июля 2017 года для женщин, родивших и воспитавших до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, устанавливается пенсионный возраст на 3 года меньше стандартного.

Полный страховой стаж 34 года устанавливается, начиная с 1 июля 2018 года для мужчин и с 1 июля 2024 года — для женщин.

С июля 2017 года страховой стаж и для мужчин, и для женщин вырос на полгода. Таким образом, лица, которые после 1 июля 2017 года выходят на пенсию, должны знать, что мужчины выходят на пенсию по достижении 62 лет и 4 месяцев при наличии страхового стажа 33 года и 6 месяцев, а женщины выходят на пенсию при достижении возраста 57 лет и 6 месяцев, имея страховой стаж 30 лет и 6 месяцев.

Стоит помнить, что начиная с 1 апреля 2017 года, при расчете пенсии больше не представляются справки о зарплате, полученной в период до 1 января 1999 года, так как пенсия рассчитывается только на основании застрахованного дохода, реализованного после 1 января 1999 года и отраженного на лицевом счете социального страхования.

Ну и напоследок, эксперты международной финансовой организации неоднократно заявляли, что приветствуют возобновление интереса властей Молдовы к приватизации государственного имущества.

В ожидании сюрпризов и проекта госбюджета на 2018 год

Проект государственного бюджета Молдовы на 2018 год пока еще не был представлен не только в правительстве, но не выставлен на публичное обсуждение. Эксперты считают, что данный документ обнародуют только после консультаций молдавских властей с экспертами Международного валютного фонда. Остается только догадываться, что насоветуют международные эксперты в проектировании проекта госбюджета и какие сюрпризы ожидают граждан Молдовы в этом главном финансовом документе страны.