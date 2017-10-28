Почему в Молдове к валюткам туристы не спешат

Если в европейских странах валютные кассы обслуживают в первую очередь туристов, то у нас – семьи трудовых мигрантов, но при этом Молдова в экономических рейтингах "движется" вверх – почему?

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Недавно были опубликованы результаты любопытного исследования. Молдова в Глобальном рейтинге конкурентоспособности заняла 89 место. Наша страна за год улучшила свои позиции и поднялась на 11 пунктов.

"Это вообще радует, что Молдова поднимается в рейтингах. Другое дело, насколько важны те индикаторы, которые ими определяются. Гораздо объективнее учитывать размер ВВП на душу населения", — рассказал в интервью Sputnik экономический эксперт Виорел Гырбу.

По его словам, даже учитывая всего лишь этот показатель, Молдова все равно относится к странам со слабой экономикой, так как ВВП у нас в два раза ниже, чем даже в известных отстающих странах Европы.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Эксперт рассказал, что убивает экономику Молдовы

"Это говорит о том, что экономика у нас пока не развивается. И это самый главный фактор в том, что в Молдове не так уж и хорошо обстоят дела с развитием бизнеса", — уточнил Гырбу.

Что это за исследование такое

Исследование Всемирного экономического форума "Глобальный индекс конкурентоспособности 2017-2018" основывается на комбинации общедоступных статистических данных и результатах опроса управляющих компаний 137-ми стран мира.

Эксперты ВЭФ отмечают, что мировые экономики в целом не готовы к новой волне инноваций и автоматизации из-за того, что часть руководителей стран не провели необходимых реформ для адаптации своих рынков к конкурентной борьбе.

Коррупция и бюрократия – главные проблемы

Молдова с индексом 3,99 расположилась на 89-ом месте, хотя иногда и поднимается, как мы уже говорили, на 11 пунктов. Среди основных ее проблем значатся коррупция, политическая нестабильность, недостаточная доступность к финансированию, еще и существующая бюрократическая заслонка.