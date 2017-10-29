Шокирующие показатели молдавской экономики после подписания Соглашения с ЕС

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. На этой неделе в пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Кишинев-Ереван, на котором армянские специалисты интересовались у молдавских коллег опытом сотрудничества с Евросоюзом.

Vadim Rusu Кредиты МВФ и экономика Молдовы: кто в выигрыше

Касаясь экономического аспекта сотрудничества между Молдовой и ЕС, депутат парламента РМ Владимир Головатюк отметил, что Соглашение об Ассоциации готовилось задолго до его подписания. Однако радужные прогнозы оказались блефом.

"В сентябре 2012 года на презентации (в Кишиневе, — авт.) были озвучены двузначные цифры роста экспорта, в т.ч. в Евросоюз; обещали снижение инфляции, устойчивый двузначный экономический рост, снижение бедности, но где все это?"

"В 2001 – 2008 годы, когда был определенный паритет (в торговле) между СНГ и ЕС, среднегодовой рост ВВП составлял около 6%. В 2009–2013 гг. этот показатель составлял 3,8%. После подписания соглашения об ассоциации уже 1,2%", — подчеркнул Головатюк.

По его словам, прогнозы о прямых иностранных инвестициях, которые, как они (эксперты, — ред.) говорили, должны были хлынуть в страну – не подтвердились; "в 2001 – 2008 годах инвестиции выросли более чем в 5 раз, а в 2009 – 2013 годах – они уже сократились в пять раз. После подписания Соглашения об Ассоциации они ещё сократились на 2/3".

Депутат привел данные об иностранных инвестициях и зарплатах: "в первом полугодии 2017 года реальный приток иностранных инвестиций, т.е. приток денег в капитал, у нас самый низкий с 1995 года (относительно ВВП). Реальная заработанная плата в 2001 – 2008 годы ежегодно увеличивалась на 12%, а потом на 3,3, а сейчас и того меньше. Вот как экономика отреагировала на подписание Соглашения об Ассоциации".

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По словам Головатюка, в Молдове в первом полугодии "произошло абсолютное сжатие экономики. Количество закрываемых предприятий впервые превысило количество вновь создаваемых. Вопрос – куда идем? Это хорошо, что кто-то идет в Евросоюз, но кто дойдет? А государство превращается в территорию – вот что самое печальное".