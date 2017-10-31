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Экономика. Архивное фото

Минюст подготовил важные изменения для бизнесменов в Молдове

© Photo: Cultura Images RF/EAST NEWS/Marcus Lund
Экономика
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Министр юстиции Владимир Чеботарь сообщил, что руководимое им ведомство подготовило важные изменения, касающиеся деятельности предпринимателей в Молдове

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Министерство юстиции обнародовало проект по внесению изменений в законодательство, которые касаются предпринимательской деятельности в Молдове. Об этом во вторник сообщил глава профильного ведомства Владимир Чеботарь.

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"Министерство юстиции предлагает изменение, которое состоит в отзыве права констатировать признаки состава преступления у органов полиции и Национального антикоррупционного центра, и передаче этого права государственным контролирующим органам. Здесь имеется в виду Государственная налоговая служба, Агентство публичного здоровья, другие инспекции и агентства, которые предусмотрены в Законе о государственном контроле", — сказал Чеботарь. 

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Министр пояснил, что на практике это будет означать то, что для констатации нарушения экономических агентов больше не будут посещать полицейские.

"Нарушение сможет констатировать регулирующий орган, у которого есть законные компетенции и экспертиза для констатации факта и степени нарушения конкретного закона", — сказал Чеботарь.

Проект предусматривает, что контролирующие органы после выявления нарушения будут обязаны предоставить экономическому агенту период для их устранения. Также они предложат предпринимателю добровольно возместить нанесенный ущерб, если он есть.

"По истечении срока, экономический агент должен представить доказательства устранения нарушения. Если этого не произошло, контролирующий орган составляет протокол о признаках состава преступления и передает его прокурорам", — пояснил министр.

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Разработанные поправки, по словам главы Минюста, предусматривают также, что "совершенные бизнесменами поступки больше не будут иметь уголовный характер и подвергаться уголовной ответственности, если те согласятся добровольно устранить нарушения".

"Уголовный характер будет исключен, если поступок совершен впервые, если не было насильственных действий, совершен не преступной группировкой. Если нарушение совершалось намеренно и регулярно, это совершенно другое дело", — пояснил Чеботарь.

В то же время, если нарушение не устранено, правоохранительные органы смогут далее расследовать конкретное деяние. При этом, как пояснил министр, в отношении экономического агента применяются другие нормы, которые будут способствовать признанию вины путем сокращения в два раза возможного наказания. 

"Если на этапе расследования или во время судебного процесса ущерб будет возмещен, наказание будет вынесено условно. Проект предусматривает и исключение наказания в виде тюремного заключения за некоторые типы нарушений и его замену на штрафы", — сказал Чеботарь.

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Разработанные изменения предполагают, что оригинальную документацию при расследовании больше нельзя изымать.

"Проект запрещает изымать документацию и вводит необходимость делать ее копии. Если это невозможно, то у правоохранительных органов есть три дня на то, чтобы сделать копии и вернуть экономическому агенту документы и информационные носители", — сказал Чеботарь.

Кроме того, по его словам, меры по предварительному аресту будут приниматься только при преступлениях, за которые предусмотрено наказание не менее 5 лет лишения свободы.

Более того, как пояснил министр, "у Национального антикоррупционного центра больше не будет прав расследовать экономические преступления". Он будет заниматься предотвращением коррупции и борьбе со взяточничеством чиновников.

"Мы настроены на то, что за этот проект парламент проголосует в течение нескольких недель, так что он вступит в силу уже с 1 января следующего года", — заключил Чеботарь.

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Теги:
возмещение, наказание, бизнес, ущерб, поправки, закон, проверки, контроль, Министерство юстиции, Владимир Чеботарь, Молдова
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