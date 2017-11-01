Какие автомобили в Молдове с 2018 года попадут под налог на роскошь

В следующем году в законодательстве республики произойдут изменения в том, что касается формирования налога на роскошь

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Вице-министр финансов Молдовы Вероника Врагалева представила законопроект налогово-бюджетной политики на 2018 год. Как сообщает sputnik.md, на заседании профильной парламентской комиссии чиновница сообщила депутатам, что налог на роскошь в следующем году будет расширен, и под него помимо недвижимости попадут и некоторые автомобили. Речь идет о машинах, стоимость которых превышает 1,5 миллиона леев. Ставка налогообложения останется на уровне 0,8%.

"Основная цель заключается не в том, чтобы накапливать ресурсы, а в том, чтобы стимулировать тех, кто вкладывает деньги в недвижимое и движимое имущество, инвестировать в реальную экономику, создавая рабочие места", — сказала Врагалева.

Чиновница не исключила, что под налог на роскошь постепенно могут попасть и автомобили, которые дешевле 1,5 миллиона леев.

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Начиная с 2016 года, физические лица, которые владеют недвижимостью площадью более чем в 120 квадратных метров с кадастровой стоимостью свыше 1,5 миллиона леев, обязаны ежегодно уплачивать 0,8 процента от кадастровой стоимости жилья.

"В 2018 году исключен порог в 120 квадратных метров для недвижимого имущества, потому что это позволяло некоторые уклонения от уплаты налога на роскошь", — отметила Врагалева.

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Пока у Минфина нет данных о том, сколько человек попадут под этот налог на имущество. Однако в ведомстве ожидают, что в 2018 году за счет налога на роскошь в государственный бюджет поступит 50 миллионов леев.