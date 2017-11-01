Повышенную пенсию в Молдове будут получать с 1 ноября

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Уже с 1 ноября порядка 65 тысяч пенсионеров в Молдове начали получать повышенную пенсию.

Ранее предполагалось, что перерасчет пройдет с 1 апреля 2018, однако в связи с тем, что в бюджете страны появились дополнительные средства, правительство приняло решение сделать это раньше.

© Sputnik/ Evghenii PANASENCO Что ждет в Молдове работающих пенсионеров: поправки вступают в силу

Таким образом, 58,5 тыс. пенсионеров, вышедших на пенсию в 2009-2011 годах, с 1 ноября начали получать пенсию больше на 17% (то есть +255 леев), для остальных (пенсия по инвалидности) рост составил 28% или 274 лея.

Для этого из госбюджета выделены 33,6 миллиона леев. Дополнительные средства удалось найти в связи с ростом доходов бюджета.

С 1 апреля 2017 года пенсии устанавливаются в соответствии с новой формулой расчета, которая предусматривает прямую связь между вкладом человека в бюджет социального страхования и размером его пенсии. Кроме того, весной этого года кабмин утвердил план пересчета установленных ранее пенсий. В этом году уже произведена индексация пенсий 80 тысяч бенефициаров, вышедших на пенсию в 2001-2008 годах.

С 1 апреля 2019 года будут пересчитаны пенсии, установленные в 2012-2014 годах, к 1 апреля 2020-го – всех пенсий, установленных с 2015 года по 31 марта 2017 года.

В Молдове проживает более 690 тысяч пенсионеров. В 2016 году средняя пенсия в стране составляла порядка тысячи 300 леев. Тогда как прожиточный минимум, рассчитанный на одного пенсионера, составляет тысяча 523,6 леев.