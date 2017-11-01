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Тайна за семью печатями: что происходит в банковском секторе Молдовы

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Экономика
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Кредитов меньше, депозитов больше: в Нацбанке Молдовы рассказали о ситуации в банковском секторе республики

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) подготовил отчет по финансовой ситуации в банковском секторе республике, из которого следует, что в стране сохраняется тенденция снижения кредитования.

"На протяжении девяти месяцев нынешнего года активы банковского сектора продолжили рост, банки сохранили капитал, ликвидность и рентабельность на высоком уровне. Также наблюдается небольшой рост неблагоприятных кредитов и сохраняется тенденция снижения кредитования", — отмечено в отчете НБМ.

Кредиты и проблемные займы

Согласно исследованию, на конец сентября текущего года совокупный кредитный портфель банков Молдовы составил 33,8 миллиарда леев, сократившись с начала года на 2,6%. Доля неблагоприятных кредитов (субстандартные, сомнительные и безнадежные) в общем объеме кредитов возросла на один процентный пункт в сравнении с концом предыдущего года, составив 17,4%.

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При этом в каждом банке своя доля проблемных кредитов, а самый высокий показатель таких займов составляет 33,7%.

В сравнении с июньской статистикой доля неблагоприятных кредитов в общем объеме займов несколько сократилась. В Нацбанке позитивную динамику, зарегистрированную в третьем квартале текущего года, объяснили предпринятыми банками действиями по сокращению проблемных кредитов в соответствии с рекомендациями регулятора.

Депозитов больше

Как отметили в НБМ, молдавские банки несколько сократили инвестиции в ценные бумаги.

Кредиты в банках
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Между тем с начала года продолжается тенденция роста сальдо депозитов. За отчетный период данный показатель увеличился на шесть с лишним процентов до 58,2 миллиарда леев. Большая часть из этой суммы приходится на вклады физических лиц. Однако на общий рост повлияла позитивная динамика по депозитам юрлиц.

Банковская история

Нацбанк ввел в июне 2015 года спецнадзор сроком на три месяца в "Moldova Agroindbank", "Moldindconbank" и "Victoriabank". Затем эти меры неоднократно продлевались. В связи с изменением законодательства режим спецнадзора изменили на интенсивное наблюдение, а в октябре 2016 года в Moldindconbank ввели режим временного вмешательства.

Национальный банк Молдовы
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На долю этих трех банков приходится преимущественная часть национальной финансово-кредитной системы (64,6% в общем объеме активов в банковском секторе страны).

"В целях недопущения чрезмерных рисков деятельность банков, находящихся под интенсивным наблюдением и под режимом временного вмешательства, ежедневно мониторится Нацбанком. Таким образом, рассматриваются финансовое положение этих банков, сделки, повестка заседаний руководящих органов и т.д", — отмечено в отчете регулятора.

При этом в Нацбанке подчеркнули, что указанные банки работают в нормальном режиме (оказывают все услуги, включая операции по депозитам и кредитованию).

Всего в Молдове функционирует 11 банков, лицензированных НБМ, включая 4 филиала банков и иностранных групп.

Банковский сектор республики находится под пристальным вниманием оценочной миссии МВФ, которая находится с визитом в Молдове.

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Теги:
депозиты, банковский сектор, кредиты, Национальный банк Молдовы, Молдова
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