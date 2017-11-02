Глава Нацбанка Молдовы сделал важное заявление по ценам в республике

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Глава Национального банка Молдова Сергей Чокля заявил в четверг на пресс-конференции о том, что Национальный банк оставил в силе прогноз среднегодовой инфляции на текущий год, однако изменил ожидания по данному показателю на следующий год в сторону понижения.

"Национальный банк не изменил свой прогноз среднегодовой инфляции на 2017 год — он останется на уровне 6,5%. Однако в следующем году средний показатель будет ниже, чем мы ожидали. Если в августе мы прогнозировали 4,4%, то сейчас ожидаем в среднем 4%", — сказал Чокля.

По его словам, при этом ожидается быстрый спад годовой инфляция, показатель которой опустится ниже минимального диапазона. Согласно представленному отчету, наименьший показатель, как полагают эксперты Нацбанка, будет зарегистрирован в четвертом квартале — 2,6%. Со второго триместра 2019 года инфляция вернется в пределы целевого показателя.

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Глава Нацбанка обратил внимание на возможность понижения тарифов на регламентированные услуги.

"В нашем прогнозе, учитывая, что курс укрепился, и цена на газ оказалась ниже, чем ожидалось, предполагаем, что тарифы на регламентированные услуги понизятся в следующем году", — отметил Чокля.

Согласно отчету, ожидается, что годовой темп роста цен на продовольственные товары в 2017-м продолжит повышаться. Однако затем будет наблюдаться незначительная тенденция к понижению. Прогноз роста цен на продукты питания обусловлен ростом цен на продовольственные товары на международных рынках, а также ростом импортируемой инфляция (инфляция, вызываемая повышением цен на импортные товары).