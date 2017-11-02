Додон: молдавские товары снова завоевывают российский рынок

Молдавский лидер констатировал значительное увеличение экспорта отечественных товаров на российский рынок и подчеркнул необходимость поддерживать хорошие отношения со стратегическим партнером республики - Российской Федерацией

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отметил рекордную за годы независимости республики поставку фруктов в РФ.

"По итогам соглашений с моим российским коллегой Владимиром Путиным экспорт традиционных молдавских товаров на рынок РФ значительно вырос за последние десять месяцев текущего года. И этот рост отмечен по абсолютному большинству категорий товаров: фруктам, овощам, винам и т.д.", — написал Додон в четверг на своей странице в Facebook.

© Sputnik/ Михаил Климентьев Эксперт: встреча с Путиным увеличила политический вес Додона

Путин: Россия готова расширять сотрудничество с Молдовой>>>

По его словам, "только за первые десять месяцев этого года в Российскую Федерацию было поставлено рекордное количество яблок за весь период независимости страны — 187,3 тысячи тонн.

Предыдущий годовой рекорд был установлен в 2011 году и составил 184 тысячи тон".

© Sputnik/ Евгений Панасенко Яблоки

Он отметил существенный рост экспорта на рынок РФ столового винограда, слив, абрикосов, персиков, что составляет примерно 70% от общего объема поставок. На данный момент в Россию уже отправлено 30 тысяч тонн винограда, 51 тысяча тонн сливы, абрикоса и персика.

Додон: из-за ассоциации с ЕС мы потеряли около 50% экспорта в Россию>>>

Президент обратил внимание, что также десятикратный рост отмечен по экспорту овощей — примерно девять тысяч тонн, в то время как в ЕС было поставлено немногим более 700 тонн. По его словам, наблюдается постоянный рост экспорта вин.

"Представленные данные служат лишним доказательством необходимости поддерживать очень хорошие отношения с нашим стратегическим партнером — Российской Федерацией, которая является основным рынком сбыта для молдавской продукции, а также обеспечивает создание тысяч рабочих мест", — отметил Додон.