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Яблоки

Додон: молдавские товары снова завоевывают российский рынок

© Sputnik/ Евгений Панасенко
Экономика
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Молдавский лидер констатировал значительное увеличение экспорта отечественных товаров на российский рынок и подчеркнул необходимость поддерживать хорошие отношения со стратегическим партнером республики - Российской Федерацией

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отметил рекордную за годы независимости республики поставку фруктов в РФ.

"По итогам соглашений с моим российским коллегой Владимиром Путиным экспорт традиционных молдавских товаров на рынок РФ значительно вырос за последние десять месяцев текущего года. И этот рост отмечен по абсолютному большинству категорий товаров: фруктам, овощам, винам и т.д.", — написал Додон в четверг на своей странице в Facebook.

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По его словам, "только за первые десять месяцев этого года в Российскую Федерацию было поставлено рекордное количество яблок за весь период независимости страны — 187,3 тысячи тонн.

Предыдущий годовой рекорд был установлен в 2011 году и составил 184 тысячи тон".

Яблоки
© Sputnik/ Евгений Панасенко
Яблоки

Он отметил существенный рост экспорта на рынок РФ столового винограда, слив, абрикосов, персиков, что составляет примерно 70% от общего объема поставок. На данный момент в Россию уже отправлено 30 тысяч тонн винограда, 51 тысяча тонн сливы, абрикоса и персика.

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Президент обратил внимание, что также десятикратный рост отмечен по экспорту овощей — примерно девять тысяч тонн, в то время как в ЕС было поставлено немногим более 700 тонн. По его словам, наблюдается постоянный рост экспорта вин.

"Представленные данные служат лишним доказательством необходимости поддерживать очень хорошие отношения с нашим стратегическим партнером — Российской Федерацией, которая является основным рынком сбыта для молдавской продукции, а также обеспечивает создание тысяч рабочих мест", — отметил Додон.

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Теги:
рекорд, вино, поставки, овощи, фрукты, экспорт, Игорь Додон, Владимир Путин, ЕС, Молдова, Россия
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