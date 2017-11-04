Возвращение Молдовы на рынок России – первые результаты

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Экономические потери Молдовы из-за отлучения от российского рынка сбыта своей традиционной продукции привели нашу страну к колоссальным экономическим потерям, сообщил корреспонденту Sputnik депутат молдавского парламента экономист Владимир Головатюк.

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Почти нокдаун

Напомним, что отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

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"Сейчас проводятся первые шаги по улучшению торгового климата между нашими странами. Но отметим, что после решения Кишинева в июне 2014 года экспорт из РМ в Россию сократился втрое. Это повлияло на приток валюты в страну, потерявшую сотни миллионов долларов экспортной выручки. Удар был крайне ощутим", — рассказал Головатюк.

Цифры первых результатов

По его словам, сегодня успехи по восстановлению ситуации есть, и они выражены, в первую очередь, в цифрах.

Экономист подчеркнул, что, если в 2013 году экспорт, например, яблок из Молдовы в Россию составил 72 тысячи тонн, то в 2014 году он оказался на уровне 31 тысячи тонн, в 2015-м — 15,9 тысячи тонн. А за прошедшие месяцы 2017 года Молдова отвезла в Россию 113 тысяч тонн яблок.

"А по объемам экспорта косточковых плодов (черешни, слив, абрикосов и т.д) мы превысили объемы, которые были до лета 2014 года. По экспорту овощей Молдова в 13 раз превысила показатели 2014 года, по винограду — в три раза", — добавил Головатюк.

Он заметил, что все больше молдавских компаний получают от России "зеленый свет" на экспорт своей продукции в эту страну.

С вином пока буксуем

"Серьезные отставания в плане экспорта в Россию у Молдовы — по вину. На этот продукт ограничения Москва ввела еще в сентябре 2013 года. В январе-августе того года мы экспортировали в Россию 25-26 тысяч литров, а в последующие годы — не более восьми тысяч литров. Сейчас, конечно, больше, но существуют трудности другого рода", — отметил Головатюк.

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Он пояснил, что в России в случае с вином существует конкуренция стоимости, плюс ко всему действуют высокие таможенные сборы — 12-13 %.

"Наше вино в России любят и ждут, но производителей интересует прибыль. Конкурентами молдавских винных предприятий в России являются Чили, Уругвай, штат Калифорния. Нашим напиткам нужна привлекательная цена, а для этого нужно, чтобы Москва сняла таможенные сборы на винную продукцию из Молдовы. Поэтому, помимо усилий президента, нужны еще попытки правительства Молдовы договориться с российскими коллегами. А для этого нашим чиновникам придется источать поменьше антироссийской риторики", — сказал собеседник.