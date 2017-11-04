В Гагаузии проходит третий инвестиционный форум "Invest Gagauzia" под общим названием "Gagauzia 360°"

КОМРАТ, 4 ноя — Sputnik. Третий международный инвестиционный форум "Invest Gagauzia" под общим названием "Gagauzia 360°" октрылся в Комрате в субботу.

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Форум собрал представителей бизнес-сообщества, местных администраций и других специалистов из различных регионов многих стран мира.

Свое обращение к участникам форума направил президент Молдовы Игорь Додон.

"Гагаузия, как и вся Молдова, нуждается в большом притоке инвестиций и обновлению инфраструктуры. Поэтому любая площадка должна стать местом по выработке новых подходов и предложений. От внедрения инвестиционных проектов будет зависеть модернизация экономики страны и ее регионов", — говорится в обращении Додона.

Башкан Гагаузии Ирина Влах подчеркнула, что форум посвящен возможностям для развития всей Молдовы и Гагаузии в частности.

"Прямой выход к Черному морю через порт Джурджулешты, инфраструктура, плодородная земля и обилие солнца дают возможность создавать возобновляемые источники энергии. Взаимодействие со странами на взаимовыгодном уровне — это явные предпосылки к тому, чтобы инвестировать в Гагаузию. Мы также поговорим и о подходах к оперативному управлению, которых до сих пор не было в Молдове", — отметила Влах.

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По ее словам, за текущий год экспорт Гагаузии возрос вдвое, увеличились и другие экономические показатели.

"В Гагаузии применяются все торговые режимы Молдовы с Евросоюзом, СНГ и Турцией. То есть, мы поставляем свою продукцию на рынок с 800 миллионами потребителей. Действует свободная экономическая зона в Вулканештах и ее субзоны в Комрате и Чадыр-Лунге. Создаются новые рабочие места, образуются новые компании с иностранным капиталом", — сказала Влах.

Она заметила, что в автономии поняли — сами органы местной власти должны стать гибкими и оперативно отвечать на запросы потенциальных и уже состоявшихся инвесторов.

По словам главы автономии, Гагаузия в частности сотрудничает с 10 регионами России, реализует социальные проекты, работает на различных площадках.

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Глава делегации Евросоюза в Молдове Петер Михалко сообщил о том, что ЕС принимает и рассматривает заявки Гагаузии на поддержку местных инициатив по созданию и работе малых и средних предприятий. Таких заявок ожидается не менее 100. О приеме заявок было объявлено в прошлом году.

Замгубернатора Московской области Денис Буцаев рассказал о том, что Подмосковье входит в тройку успешных регионов России, в регионе — 60 промышленных парков.

"Мы делаем то же, что и Гагаузия, — привлекаем инвесторов и готовы работать со всеми выгодными для нас партнерами", — отметил Буцаев.

По его словам, уже дважды делегация Гагаузии побывала в Московской области.

В составе делегации Московской области в Гагаузии находятся представители девяти крупных промышленных и аграрных предприятий Подмосковья, а также руководитель оптово-распределительного центра "Радумля".

Ирина Влах охарактеризовала взаимоотношения между регионами как стратегические с точки зрения социально-экономического взаимодействия.

"В сфере социального сотрудничества между Гагаузией и Московской областью выстроились достаточно прочные отношения. Но мы заинтересованы и в более углубленной экономической интеграции. Надеюсь, что в результате вашего визита у нас появятся совместные проекты в сфере экономики", — отметила Влах.

Денис Буцаев отметил, что со стороны предпринимателей Гагаузии есть огромный интерес к Московской области.