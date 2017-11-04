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Риски и полная непредсказуемость: молдавский бизнес осторожничает

© Sputnik/
Экономика
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Молдавский бизнес проявляет осторожность, или как рыба об лед: с какими проблемами сталкиваются предприниматели страны

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Молдавский бизнес переживает непростые времена и постепенно адаптируется ко всем внешним и внутренним вызовам и шокам. О том, с какими рисками сталкиваются предприниматели республики, Sputnik рассказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

"Риски лежат не столько в экономической плоскости. Они у нас традиционно высокие. Слово "традиционно" здесь ключевое — бизнес в принципе к ним адаптировался. Самые большие риски и непредсказуемость создает внутриполитическая обстановка. Очень многое непонятно бизнесу и инвесторам", — сказала собеседница.

Экономист Татьяна Ларюшина
© russiancouncil.ru
Экономист Татьяна Ларюшина

Она обратила внимание на то, что публичное обсуждение главного финансового документа страны — государственного бюджета — служит одним из важных ориентиров планирования бизнеса. В этом году общественность наконец должна дождаться обсуждения проекта госбюджета в парламенте, так как на протяжении нескольких лет подряд бюджеты принимали в обход парламентских дискуссий.

Экономика. Архивное фото
© Photo: Cultura Images RF/EAST NEWS/Marcus Lund
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"В такой ситуации бизнесу было сложно определить простые параметры для того, чтобы прогнозировать, например, курс национальной валюты при заключении контрактов, инвестиции или налоговую нагрузку. Кроме того, начались очень непростые реформы", — сказала эксперт.

В качестве примера она привела реформу центральной власти.

"У бизнеса возникают вопросы, где те центры, которые и принимают по-настоящему решения, являются ли они по-настоящему публичными, кто принимает решения, исходя из каких параметров. Все это приводит к тому, что у бизнеса сужается горизонт планирования своих инвестиций. Из-за высокой непредсказуемости сроки бизнес-планирования сократились до минимума", — сказала Ларюшина.

По ее словам, если раньше деловые циклы совпадали с политическими и составляли в среднем Молдове два года, то в последнее время, особенно сразу после банковского кризиса, этот разрыв сократился до шести месяцев или одного года максимум.

Кредиты в банках
© Sputnik/ Игорь Зарембо
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"С этой точки зрения, понятное дело, проявляя осторожность, бизнес замедляет свои темпы развития и инвестиции. Сложившаяся модель экономического роста без развития развития исчерпала себя. Этот рост явно не инклюзивный, учитывая, какая у нас миграция, сколько ценных кадров, человеческого капитала утекает из страны", — подчеркнула Ларюшина.

Отвечая на вопрос, есть ли надежда на восстановление процесса кредитования бизнеса, эксперт отметила, что нужно принимать комплексные меры по стимулированию делового развития и привлечения иностранных инвестиций.

"Снижение ставки процента по кредитам — шаг в правильном направлении, но этого явно недостаточно. Бизнес нуждается в предсказуемости не только макроэкономической, но и политической. Деловое сообщество, как и население, будет принимать решения исходя из результатов предстоящих выборов. И это плохая история. Это говорит о том, что институты не работают", — заключила эксперты.

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Теги:
экономический прогноз, молдавский бизнес, сложности, риски, бизнес, госбюджет, прогноз, Татьяна Ларюшина, Молдова
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