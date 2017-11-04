Риски и полная непредсказуемость: молдавский бизнес осторожничает

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Молдавский бизнес переживает непростые времена и постепенно адаптируется ко всем внешним и внутренним вызовам и шокам. О том, с какими рисками сталкиваются предприниматели республики, Sputnik рассказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

"Риски лежат не столько в экономической плоскости. Они у нас традиционно высокие. Слово "традиционно" здесь ключевое — бизнес в принципе к ним адаптировался. Самые большие риски и непредсказуемость создает внутриполитическая обстановка. Очень многое непонятно бизнесу и инвесторам", — сказала собеседница.

© russiancouncil.ru Экономист Татьяна Ларюшина

Она обратила внимание на то, что публичное обсуждение главного финансового документа страны — государственного бюджета — служит одним из важных ориентиров планирования бизнеса. В этом году общественность наконец должна дождаться обсуждения проекта госбюджета в парламенте, так как на протяжении нескольких лет подряд бюджеты принимали в обход парламентских дискуссий.

© Photo: Cultura Images RF/EAST NEWS/Marcus Lund Минюст подготовил важные изменения для бизнесменов в Молдове

"В такой ситуации бизнесу было сложно определить простые параметры для того, чтобы прогнозировать, например, курс национальной валюты при заключении контрактов, инвестиции или налоговую нагрузку. Кроме того, начались очень непростые реформы", — сказала эксперт.

В качестве примера она привела реформу центральной власти.

"У бизнеса возникают вопросы, где те центры, которые и принимают по-настоящему решения, являются ли они по-настоящему публичными, кто принимает решения, исходя из каких параметров. Все это приводит к тому, что у бизнеса сужается горизонт планирования своих инвестиций. Из-за высокой непредсказуемости сроки бизнес-планирования сократились до минимума", — сказала Ларюшина.

По ее словам, если раньше деловые циклы совпадали с политическими и составляли в среднем Молдове два года, то в последнее время, особенно сразу после банковского кризиса, этот разрыв сократился до шести месяцев или одного года максимум.

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"С этой точки зрения, понятное дело, проявляя осторожность, бизнес замедляет свои темпы развития и инвестиции. Сложившаяся модель экономического роста без развития развития исчерпала себя. Этот рост явно не инклюзивный, учитывая, какая у нас миграция, сколько ценных кадров, человеческого капитала утекает из страны", — подчеркнула Ларюшина.

Отвечая на вопрос, есть ли надежда на восстановление процесса кредитования бизнеса, эксперт отметила, что нужно принимать комплексные меры по стимулированию делового развития и привлечения иностранных инвестиций.

"Снижение ставки процента по кредитам — шаг в правильном направлении, но этого явно недостаточно. Бизнес нуждается в предсказуемости не только макроэкономической, но и политической. Деловое сообщество, как и население, будет принимать решения исходя из результатов предстоящих выборов. И это плохая история. Это говорит о том, что институты не работают", — заключила эксперты.