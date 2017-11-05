21:31 05 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Денежные купюры

Куда вложить деньги в Молдове, чтобы не оказаться в убытке

© RIA Novosti. Mikhail Kutusov
Экономика
Получить короткую ссылку
676 0 0

Покупка сельскохозяйственных земель остается единственной возможностью консервирования свободных денежных средств, считает экономист Влад Нани

КИШИНЕВ, 05 ноя — Sputnik. У жителей Молдовы остался в распоряжении один из трех классических способов сохранения сбережений.

Конвертирование свободных денег в драгоценные металлы стало пережитком прошлого. Жители страны не имеют права в рамках закона покупать, к примеру, золото в слитках, а приобретать его в ювелирных изделиях — значительно дороже, поэтому бессмысленно.

Второй некогда популярный способ инвестирования также ушел в небытие. Инвестировать деньги в недвижимость, увы, стало невыгодно. Из-за перенасыщенности рынка цены ушли в стагнацию. Некоторые эксперты прогнозируют и вовсе падение спроса на новострой и, соответственно, удешевление квадратного метра.

Покупать квартиру с целью сдачи в аренду также становится рискованно, ведь никто не гарантирует, что вам удастся ее когда-то продать, выручив вложенные в недвижимость деньги. По мнению собеседника, следует также отказаться от некогда популярной идеи покупать участки под строительство.

"Надо учитывать специфику рынка недвижимости. Сейчас так много всего построено, что неизвестно, насколько будет востребовано новое жилье и земля под его строительство", — говорит эксперт.

Последним шансом сохранить все, что нажито непосильным трудом, остается земля, считает экономический эксперт Влад Нани. Речь идет о сельскохозяйственных угодьях, а не о местах под строительство.

"Это классический способ консервации денег, и в нашем случае это наиболее благоприятный вариант. Он не даст моментального прироста доходов, но в длительном периоде эффект обязательно будет", — резюмировал эксперт в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По теме

Через 5-10 лет молдавские новострои будут никому не нужны
Золото, евро или доллары: в чем хранить все свои сбережения
Теги:
деньги в Молдове, новострой, сбережения, золото, земля, строительство, Влад Нани
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Орден Трех Звезд
    Орден Трех звезд

    За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.

  • Уличные часы возле здания сейма, архивное фото
    Не тратьте время

    Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.

  • Учения Ёж
    Что за майский "Ёж"?

    Силы обороны Эстонии совместно с НАТО в мае 2018 года проведут самые крупные за свою историю военные учения Siil ("Ёж").

  • Николай Статкевич, архивное фото
    Будет сидеть!

    Суд в Минске добавил оппозиционному политику Николаю Статкевичу 10 суток ареста за несанкционированный пикет у Центра изоляции правонарушителей.

  • Тбилисоба
    Море людей

    С начала года Грузию посетили свыше 6,4 миллиона иностранцев, из которых более трех миллионов - в качестве туристов.

  • Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии
    Проследить связь

    СГБ Абхазии проверяет задержанных на границе граждан Египта, Йемена, Сомали и Судана на связь с террористическими организациями.

  • Сотрудники МЧС Азербайджана участвуют в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу Грузии
    Жертв нет!

    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
    Смерть как амнистия

    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

  • Бакытжан Сагинтаев ответил на критику премьер-министра Кыргызстана
    На наших условиях!

    Премьер-министр Казахстана назвал условия, при выполнении которых ситуация на казахстанско-кыргызской границе придет в норму.

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Осетия без границ

    Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.

  • Орден Трех Звезд
    Орден Трех звезд

    За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.

  • Уличные часы возле здания сейма, архивное фото
    Не тратьте время

    Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ангела Меркель, канцлер Германии, архивное фото
Самые влиятельные женщины мира 2017
В Гейчае представили самые вкусные гранаты
В Гейчае представили самые вкусные гранаты
Профилактика раковых заболеваний
Профилактика раковых заболеваний

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться