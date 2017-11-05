Куда вложить деньги в Молдове, чтобы не оказаться в убытке

КИШИНЕВ, 05 ноя — Sputnik. У жителей Молдовы остался в распоряжении один из трех классических способов сохранения сбережений.

Конвертирование свободных денег в драгоценные металлы стало пережитком прошлого. Жители страны не имеют права в рамках закона покупать, к примеру, золото в слитках, а приобретать его в ювелирных изделиях — значительно дороже, поэтому бессмысленно.

Второй некогда популярный способ инвестирования также ушел в небытие. Инвестировать деньги в недвижимость, увы, стало невыгодно. Из-за перенасыщенности рынка цены ушли в стагнацию. Некоторые эксперты прогнозируют и вовсе падение спроса на новострой и, соответственно, удешевление квадратного метра.

Покупать квартиру с целью сдачи в аренду также становится рискованно, ведь никто не гарантирует, что вам удастся ее когда-то продать, выручив вложенные в недвижимость деньги. По мнению собеседника, следует также отказаться от некогда популярной идеи покупать участки под строительство.

"Надо учитывать специфику рынка недвижимости. Сейчас так много всего построено, что неизвестно, насколько будет востребовано новое жилье и земля под его строительство", — говорит эксперт.

Последним шансом сохранить все, что нажито непосильным трудом, остается земля, считает экономический эксперт Влад Нани. Речь идет о сельскохозяйственных угодьях, а не о местах под строительство.

"Это классический способ консервации денег, и в нашем случае это наиболее благоприятный вариант. Он не даст моментального прироста доходов, но в длительном периоде эффект обязательно будет", — резюмировал эксперт в эфире радиостудии Sputnik Молдова.