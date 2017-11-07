Путь Молдовы в никуда: на чем зарабатывает республика

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Молдова — аграрная стара, но почему-то сельскохозяйственный сектор в нашей стране незаслуженно отодвинут не то, чтобы на второй, а на самый дальний план. Одни сельхозпроизводители из последних сил работают, надеясь на лучшие времена, другие бросают сады и фермы и уезжают за границу в поисках, конечно, заработков побольше. Лишь немногие могут похвастать тем, что дела у них идут хорошо.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Сидоренко: сельское хозяйство Молдовы нуждается в инновациях

Сельскохозяйственный сектор в Молдове не просто замер, а находится в подвешенном состоянии на протяжении многих лет. Это подтверждают и цифры. Молдавская агропродукция расположилась на второй строчке в рейтинге экспортных поставок республики. За первые три квартала текущего года отправка продовольственных товаров и животных в денежном выражении составила 372,54 миллиона долларов, увеличившись в сравнении с показателем прошлого года на 11,24%. В общей структуре экспорта доля сельскохозяйственной продукции составляет 22,5%. Занимательно, что в структуре импорта Молдовы, страна закупила товаров этой же категории на 354, 39 миллиона доллара, увеличив потребление на 14,81%.

Больше всего республика заработала на продаже промышленных изделий — 388,17 миллиона долларов. Речь идет об одежде и аксессуарах, мебели и ее составляющих, обуви, профессиональных, исследовательских инструментах и аппаратах и др.

Третье место в структуре экспорта занимают электрооборудование и запчасти (включая неэлектрические детали электроприборов и бытовой техники) — 308,26 миллиона долларов.

В целом январе-сентябре текущего года экспорт молдавских товаров составил миллиард 651,8 миллиона долларов, что на 15,3% больше показателей за аналогичный период 2016 года.

Примечательно, что Молдова нарастила долю реэкспорта товаров (+11,9%). При этом в общем объеме поставок доля реэкспорта составляет 35,2%.

Импорт Молдовы за первые три квартала превысил три миллиарда долларов, что на 18,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего денег страна тратит на закупку нефтепродуктов, газа, тканей и товаров из текстиля.