Додон выступил за пересмотр соглашения о свободной торговле с ЕС

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил на встрече с еврокомиссаром по торговле Сесилией Мальмстрем о необходимости пересмотра некоторых положений соглашения о свободной торговле с ЕС, касающихся ряда групп и категорий товаров.

Как написал Додон во вторник по итогам встречи с европейской чиновницей на своей странице в Facebook, Европейский Союз — важный торговый партнер Молдовы. По его словам, в торговых отношениях с ЕС отмечается рост показателей, как по импорту, так и по экспорту.

"Но было бы желательно, чтобы в структуре экспорта в ЕС было больше товаров и услуг с добавленной стоимостью для поставки на рынок ЕС. Отметил, что по целому ряду групп и категорий товаров необходимо пересмотреть положения Соглашения о свободной торговле и вернуться к режиму автономных торговых преференций, к ассиметричной торговле с ЕС", — подчеркнул Додон.

Он пояснил, что "это относится к сельскохозяйственной продукции, более 70 процентов которой поставляется в настоящее время на рынок Российской Федерации и стран СНГ, при этом перспектива экспорта на рынок ЕС выглядит очень слабой".

"Пересмотр именно этих положений соглашения позволит добиться существенного роста нашего внутреннего потенциала, как производственного, так и экспортного. Обратился к Европейскому комиссару с просьбой о повышении некоторых экспортных квот на молдавские товары, по которым отмечается ежегодный рост спроса на рынке ЕС", — отметил Додон.

По его словам, он ходатайствовал о сохранении правил торговли с ЕС в отношении Приднестровья также и на 2018 год.

"Выступаю за взвешенный баланс прежде всего экономических интересов Республики Молдова, которые присутствуют как на Востоке, так и на Западе. Абсолютно уверен в том, что торговые отношения между республикой и Европейским Союзом будут укрепляться и развиваться в интересах обеих сторон", — заключил Додон.