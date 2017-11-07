Миссия МВФ завершила визит в Молдову: выводы сделаны

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Молдова сможет дополнительно получить от Международного валютного фонда 22 миллиона долларов. Об этом во вторник заявил премьер Павел Филип в ходе совместной пресс-конференции с руководителем миссии МВФ Беном Келмансоном.

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Оценочная миссия находилась в республике с 25 октября. В рамках визита проведен второй обзор программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования). Также эксперты проанализировали последние экономические события и прогресс, достигнутый властями в выполнении программы, обновили данные и провели оценку макроэкономических перспектив.

Как заявил Филип, эксперты миссии сделали обнадеживающие для правительства страны выводы.

Глава правительства подчеркнул, что стороны пришли к соглашению на персональном уровне, а сама программа, по мнению представителей МВФ, по большей части, "выполнила все критерии эффективности, установленные на период анализа".

"В Молдове наступил период экономической и финансовой стабильности. Экономический рост после кризиса возобновился. Среднесрочные прогнозы – благоприятные, между 3,5 и 4%. Налогово-бюджетная политика соответствует обязательствам программы, а откорректированный бюджет на 2017 и бюджет 2018 года позволяет делать публичные инвестиции и более высокие социальные затраты. По итогам анализа программы мы сможем получить дополнительно около 22 миллионов долларов", — сказал Филип.

Премьер обратил внимание, что власти страны "готовы продолжать работать для достижения экономического роста и снижения уровня бедности".

"Есть и ряд проблем, над которыми мы сконцентрируем усилия. Знаем, что нам еще много нужно реализовать", — сообщил Филип.

В свою очередь, Бен Келмансон подчеркнул, что за последнее время в Молдове отмечен экономический рост и существенно уменьшилась инфляция.

"В Молдове сформированы благоприятные условия. В среднесрочной перспективе мы прогнозируем рост экономики примерно на 4%", — сказал Келмансон.

Совет директоров МВФ на заседании 7 ноября 2016 года утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 178,7 миллиона долларов, из которых 59 миллионов уже перечислены. Молдавские власти перед заключением этого документа заявляли о том, что обязуются "решить проблему задолженности в энергетическом секторе и установить тарифы на уровне, обеспечивающем возмещение расходов", о которой упоминали специалисты международной организации.