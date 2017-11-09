Когда сельхозпродукция из Молдовы станет конкурентной в ЕС?

В ходе визита в Молдову еврокомиссар по торговле ЕС Сессилия Мальстрем заявила, что "2/3 молдавского экспорта уже идет в Евросоюз" и что "ЕС после открытия зоны свободной торговли стал главным торговым партнером Молдовы"

Нику Гончар, Sputnik Молдова

Однако в том, что касается сельхозпродукции, местные эксперты не так оптимистичны. В средне- и долгосрочной перспективе трудно ожидать, что молдавская сельхозпродукция выдержит конкуренцию на европейском рынке, считает директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

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В частности, эксперт прокомментировала для корреспондента Sputnik ситуацию с экспортом куриных яиц из Молдовы в Румынию, страну-члена ЕС. Поставки осуществляются несмотря на то, что в настоящее время действует запрет на экспорт в ЕС животноводческой продукции из Молдовы.

"Насколько мне известно, из Молдовы яйца поставляются в Румынию, хотя в список третьих стран, которым разрешен экспорт животноводческой продукции в ЕС, мы не включены. Но существует процедура, и она не противоречит правилам ЕС, когда страна, которая ввозит продукт, делает это под свою ответственность. То есть, берет на себя расходы, которые связаны с проверкой, легализацией, со всеми анализами, которые необходимы для того, чтобы эти молдавские яйца появились, скажем, в Румынии", — заметила Галина Шеларь.

Поставщики несут серьезные расходы в этом случае, и такая схема не выглядит, как очень выгодный бизнес, считает экономист.

По словам Шеларь, решить проблему с запретом на поставки продукции животноводства из Молдовы на рынок ЕС правительству не удается вот уже ряд лет, и пока нет никаких причин ожидать, что этот вопрос скоро будет решен.

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"У нас о том, что "вот-вот" эта проблема будет решена, говорят примерно года с 2014-го. Недавно, на уровне "вот-вот" это повторил и господин премьер-министр, и вице-премьер, министр экономики. Но что означает это "вот-вот" — вопрос серьезный", — заметила Галина Шеларь.

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Эксперт подчеркнула, что главная проблема для молдавских поставок на рынок ЕС состоит в кризисе перепроизводства сельхозпродукции, который наблюдается в Европе. Один из самых ярких примеров — кризис перепроизводства 2013 года во Франции, когда французские фермеры в знак протеста разбивали сотни тысяч яиц, протестуя против низких закупочных цен.

"В ЕС явное перепроизводство. Там выдают субсидии не для того, чтобы увеличить производство, а для того, чтобы компенсировать недополученную фермерами прибыль. Поэтому навряд ли в средне- и долгосрочной перспективе наша сельхозпродукция станет конкурентной на европейском рынке. У нас субсидии выдают для того, чтобы производить, а в Евросоюзе их выдают, чтобы компенсировать потери от перепроизводства. У сельхозпроизводителей стран ЕС доход более чем на 60, а иногда и на 70 и более процентов складывается из различных дотаций и субсидий", — подчеркнула Шеларь.