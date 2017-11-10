Почему молдавское мясо не попадает в ЕС

Рынки Евросоюза по-прежнему закрыты для молдавских производителей животноводческой продукции. Они не чувствуют никакой выгоды от пребывания в зоне свободной торговли с ЕС (DCFTA). Даже еврокомиссар ЕС по вопросам торговли Сессилия Мальстрем, прибыв с визитом в Кишинев, затруднилась ответить на вопрос, когда экспорт станет возможным

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь в комментарии для Sputnik Молдова рассказала, почему молдавским фермерам удобнее торговать на рынках стран СНГ, а не в Евросоюзе.

Почти 20 лет Молдова безуспешно пытается "попасть в списки"

"На любом рынке существуют правила по экспорту животноводческой продукции, и в Европейском союзе они очень жесткие, — отметила Галина Шеларь. — Если страна не является членом ЕС, то правила для нее, по каждому виду продукции, определены соответствующими директивами ЕС".

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В соответствии с этими требованиями, каждому конкретному предприятию из конкретной страны необходимо быть включенным в список третьих стран, которым разрешен экспорт в Евросоюз. В Молдове работу по включению в эти списки начали в начале нулевых годов. Это сложная процедура, которая включает в себя не только оценку со стороны Евросоюза необходимой законодательной и нормативной базы, но также и механизмов по реализации этих законодательных актов.

Также проверяют, насколько государство вообще способно использовать эти механизмы, и как эффективно. И только после этого переходят к рассмотрению вопроса о том, как эти требования выполняются на каждом конкретном предприятии каждого конкретного государства.

"Вот этот путь надо пройти, чтобы получить право на экспорт в ЕС продукции животного происхождения, и он пока не пройден – за исключением поставок мёда. Проблема в том, что почти 20 лет у нас в Молдове работают над этими списками, и все еще не пришли к какому-то удовлетворительному результату", — говорит Шеларь.

Молдавским фермерам легче торговать на восточном рынке

Эксперт считает, что даже если все необходимые процедуры будут завершены, никаких блестящих перспектив для молдавской животноводческой продукции на рынках ЕС не откроется.

"Мы должны посмотреть, а о какой вообще животноводческой продукции мы говорим, потому что у нас, если говорить откровенно, большинства наименований, подпадающих под условия DCFTA, просто нет", — считает экономист.

"В Европейском союзе вообще запрещено реализовать мясо или продукты животного происхождения, которые выращены в домашних хозяйствах, — отметила Галина Шеларь. — А у нас животноводческий сектор в значительной его части, в основном, сосредоточен именно в домашних хозяйствах. Поэтому широкая номенклатура животноводческой продукции, которая реально могла бы соответствовать требованиям и поставляться на европейский рынок, просто отсутствует".

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Сложность европейских процедур и неясные перспективы, с одной стороны, и налаженные торговые отношения на традиционных восточных рынках — с другой. Выбор молдавского производителя очевиден, при том что санитарные нормы в странах Евразийского экономического союза иногда строже, чем в Европе. Безусловно, молдавским производителям ближе условия и требования к животноводческой продукции, которые существуют на восточных рынках. В силу понятных причин нам ближе принципы, принятые в СНГ, в странах Евразийского экономического союза. Например, в отличие от европейских требований, в ЕАЭС разрешено поставлять на рынок продукцию животного происхождения, произведенную в домашних хозяйствах, при соблюдении, естественно, соответствующих санитарно-ветеринарных норм.

"Поставки нашей животноводческой продукции гораздо более вероятны на восточном рынке, с точки зрения требований и возможностей им соответствовать. Это бесспорно", — заключает эксперт.

Контролирующим органам в Молдове трудно доверять

По словам экономиста, "очень серьезная проблема" для внешней торговли Молдовы — это некачественная работа государственных органов, которые отвечают за безопасность продукции и ее соответствие требованиям.

"Другая проблема состоит в том, что наши органы, которые отвечают за безопасность пищевой продукции (а их работа касается не только продукции животноводческого происхождения), не совсем качественно выполняют свою работу. На восточных рынках уже неоднократно выявлялись случаи, когда при реэкспорте из Молдовы в сертификате указывалась одна страна происхождения, а мясо оказывалось совсем из других стран, которым завоз продукции на рынки Российской Федерации по причинам пищевой безопасности был запрещен", — рассказала Шеларь.

Эта проблема очень серьезная, и по большому счету, она связана с работой людей, а не с тем, на какой рынок Молдова выводим продукцию.

"Хотя еще подчеркну, что нам проще соответствовать требованиям, которые предъявляют к животноводческой продукции данного вида в странах СНГ и в странах Евразийского экономического сообщества. При том что санитарно-ветеринарные требования там в некоторых случаях даже жестче, чем в Европейском союзе", — заметила Галина Шеларь.