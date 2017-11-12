Ставка на мед: как в Молдове будут развивать пчеловодство

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы, считает, что объемы производства и экспорта меда в стране можно увеличить в два с половиной раза. Эта цель прописана в Национальной программе по развитию пчеловодства, рассчитанной до 2025 года. По данным профильного ведомства, в настоящее время средняя производительность меда в Молдове составляет три тысячи тонн ежегодно.

Как отмечают в Минсельхозе, пчеловодство очень сильно зависит от погодных условий. Засуха или, наоборот, холода и проливные дожди влияют на цветение растений, а значит и на урожай меда. Сказывается и регулярная вырубка деревьев в молдавских лесах. Чиновники предлагают засаживать территории, прилегающие к дорогам и участки, где невозможно сельское хозяйство, медоносными деревьями: липой, акацией и др.

Уже имеющиеся территории с медоносными растениями будут условно разделены между пчеловодами. Власти намерены создать интерактивную карту, на которой будет отмечено кто, и в каком количестве имеет право выставлять свои ульи на том или ином месте. Пока, по данным специалистов, равномерного распределения нет. В период активного цветения растений в некоторых местах ульев слишком много, а в других их почти нет.

В министерстве надеются, что к 2025 году увеличится доля пчеловодов, которые держат не менее 150 ульев.

Молдова всегда славилась вкусным и качественным медом. Туристы из всех стран мира приезжали сюда, чтобы попробовать здравоохранительный продукт. Теперь пчеловоды хотят не просто вернуть былые позиции и даже увеличить объемы меда, производимые в республике.