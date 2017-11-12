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Курс валют

Поведение пары доллар-евро: чего еще ждать на валютном рынке Молдовы

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Экономика
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Что ждет молдавский лей после выходных: в чем хранить деньги и как не прогадать на курсе валют

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. На протяжении года молдавский лей наступает на пятницу доллару и евро. Курс валют беспокоит как простых граждан, которые зависят от денежных переводов из-за рубежа, так и отечественный бизнес. Эксперты в один голос утверждают, что укрепление лея сейчас невыгодно экономике Молдовы. Прибавляющая в весе нацвалюта больно бьет по карману тех, кто живет за счет заграничных переводов. Кроме того, такая активность лея негативно сказывается и на поступлениях в бюджет.

Доллары США
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Валютный риск: эксперт расcчитал критический курс доллара к лею

Что говорят в Нацбанке?

Комментируя поведение нацвалюты, глава Национального банка Молдова (НБМ) Сергей Чокля отметил: "Лев свободно гуляет по клетке".

По его словам, НБМ не направляет лей в какую-либо сторону. Чокля подчеркнул, что Нацбанк не может манипулировать курсом и не хочет этого делать. Как пояснил эксперт, чтобы не допустить слишком внушительного укрепления лея, регулятор закупил достаточно много валюты.

Доллар за последние 10 месяцев очень сильно ослаб по отношению к евро — более чем на 10%. Поэтому ситуация на валютном рынке Молдовы не единственная в регионе. Похожее положение наблюдается в Польше, Венгрии, Румынии, где их национальная валюта, связанная с евро, укрепилась по отношению к "американцу". 

Что ждет лей после выходных?

Официальный курс молдавского лея к доллару, установленный Национальным банком Молдовы на понедельник, 13 ноября, составит 17,6 лея, уступив "американцу" пять банов. Евро нацвалюта сдала позиции на шесть банов, установившись на отметке в 20,49 лея.

В выходные курс валют выглядит следующим образом: доллар — 17,55 лея, евро — 20,43 лея, российский рубль — 0,29 лея, украинская гривна — 0,66 лея, а румынский лей — 4,4 лея.

курс валют
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
"Валютчики" в шоке от курса молдавского лея

Согласно ежемесячному отчету министерства экономики и инфраструктуры Молдовы, с начала года лей укрепился по отношению к доллару и евро. При этом к "американцу" нацвалюта подорожала больше, чем к "европейцу". Так, в номинальном выражении с начала года лей отвоевал на 11,9% свои позиции у доллара и на 0,7% — у евро.

Если рассматривать динамику курса валют, то можно заметить, что за каждым отступлением лея следует слабое, но все-таки контрнаступление.

Прогнозы экспертов

Экономисты не берутся давать четкий прогноз дальнейшей ситуации на валютном рынке страны. Одни говорят, что доллар и евро расти не будут и курс замрет, другие полагают, что нацвалюта продолжит укрепляться.

Впрочем, и те, и другие советуют не хранить сбережения исключительно в одной валютной корзине.

Viorel Gârbu
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Гырбу: доллар расти не будет, лучше хранить деньги в леях

"На динамику нацвалюты не стоит смотреть исключительно в позитивных тонах. Укрепление молдавского лея происходит из-за политики Национального банка, который держит базовую ставку на высоком уровне, а это значит, что и ставка по кредитам высокая. Экономические агенты должны платить большую долю от стоимости за те деньги, которые они получили в коммерческих банках", — заявил Sputnik экономический эксперт Виорел Гырбу.

По его словам, из-за этого предприниматели не развивают бизнес — не инвестируют в импорт, технологии и развитие дела.

Один из участников валютного рынка в комментарии Sputnik рассказал, какая из иностранных валют надежнее.

"Выбирая между парой евро и доллар я придерживаюсь все-таки "американца". Ситуация в США лучше, чем в Европе. Диапазон в этой паре вижу такой — 1,25-1,05. Сейчас же рынок находится на уровне 1,16. Что касается нашего лея, то ситуация у нас стала лучше", — отметил трейдер.

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Теги:
обмен валют в Кишиневе, курс лея к доллару, доллар евро, курс валют в Молдове, Сергей Чокля, Виорел Гырбу, Молдова
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