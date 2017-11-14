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Курс валют

Что произойдет с курсом валют в Приднестровье

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Экономика
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Глава Центробанка Приднестровья в связи со слухами о значительном повышении курса приднестровского рубля по отношению к доллару рассказал о ситуации на валютном рынке.

ТИРАСПОЛЬ, 14 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. Официальный курс приднестровского рубля будет держаться в рамках утвержденного валютного коридора. Об этом сказал председатель Центробанка Владислав Тидва во время совместного заседания правительства и Верховного Совета, на котором обсуждалось текущее положение дел в экономике и финансовой сфере региона, сообщили в правительственной пресс-службе.

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"Особого ажиотажа на валютном рынке не наблюдается. Ни на наличном рынке, ни со стороны хозяйствующих субъектов мы не видим роста спроса. Валютный коридор находится в диапазоне 15-15,5. Официальный курс повышаться не будет", — отметил председатель Приднестровского республиканского банка.

По словам Владислава Тидвы, на валютном рынке действительно есть некоторые диспропорции, связанные с отрицательным сальдо внешней торговли. Однако их значение не так велико, и слухи о том, что курс доллара скоро вырастит до 20 рублей, являются необоснованными.

 

Теги:
внешняя торговля, сальдо, приднестровский рубль, рынок, валюта, Центробанк, Владислав Тидва, Молдова, Приднестровье
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