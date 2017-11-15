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Люди, архивное фото

Почему в Молдове ищут рабочих, а люди жалуются, что им негде устроиться

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Экономика
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За последние 15 лет число официально зарегистрированных рабочих мест сократилось на 100 тысяч.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. В последнее время молдавские предприятия сталкиваются с нехваткой рабочих рук. Фабрики готовы брать на работу неквалифицированный персонал и обещают обучить новых сотрудников профессии. Как пояснил для Sputnik эксперт Вячеслав Ионицэ, кадровый голод на фоне относительно стабильной безработицы связан с несколькими факторами. Один из них – переформатирование экономики. 

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Например, в последнее время  иностранные компании создают рабочие места в автомобилестроении.  А уровень подготовки в  средне специальных учебных заведениях  не соответствует запросам работодателей.

"Недавно был сделан подсчёт. У нас 250 тысяч  детей окончили лицеи. Среди них порядка 90 тысяч поступили в  университеты  в Молдове и за рубежом. Таким образом,  160 тысяч детей просто выплеснула школа, и куда они пошли – никто не знает. А ведь школа не дает профессии. К тому же бывшие профтехучилища не привязаны к экономике", — заявил Вячеслав Ионицэ.

Специалист отметил, что молдавский рынок труда  в перспективе может развиваться благодаря иностранным инвесторам.

Блошиный рынок
© Sputnik/ Евгений Панасенко
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У местного населения денег на солидные вложения нет.  Бизнесмены,  как правило, открывают мелкие предприятия,  пояснил собеседник.   Крупные компании, в свою очередь,  ограничены маленьким молдавским рынком, поэтому не могут платить солидные зарплаты.

"Представьте, что работодатель зарабатывает на каждом сотруднике 450 леев в год. Зарплату он может дать в пределах 15% от этой суммы. Минус налоги. Если разделить оставшуюся сумму на 12 месяцев, получается зарплата в три тысячи леев в месяц. Экономическому агенту неоткуда платить большую зарплату, так как у нас маленький рынок", — пояснил Вячеслав Ионицэ.

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По словам эксперта, за последние 15 лет число официально зарегистрированных рабочих мест сократилось на 100 тысяч.  Это, отчасти, привело к  оттоку рабочей силы за рубеж. Ионицэ отметил, что на сегодняшний день число тех, кто постоянно работает за рубежом, равно тому, сколько в Молдове насчитывается официальных работников.

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Теги:
рабочие, безработица, Вячеслав Ионицэ, Молдова
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