Почему в Молдове ищут рабочих, а люди жалуются, что им негде устроиться

За последние 15 лет число официально зарегистрированных рабочих мест сократилось на 100 тысяч.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. В последнее время молдавские предприятия сталкиваются с нехваткой рабочих рук. Фабрики готовы брать на работу неквалифицированный персонал и обещают обучить новых сотрудников профессии. Как пояснил для Sputnik эксперт Вячеслав Ионицэ, кадровый голод на фоне относительно стабильной безработицы связан с несколькими факторами. Один из них – переформатирование экономики.

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Например, в последнее время иностранные компании создают рабочие места в автомобилестроении. А уровень подготовки в средне специальных учебных заведениях не соответствует запросам работодателей.

"Недавно был сделан подсчёт. У нас 250 тысяч детей окончили лицеи. Среди них порядка 90 тысяч поступили в университеты в Молдове и за рубежом. Таким образом, 160 тысяч детей просто выплеснула школа, и куда они пошли – никто не знает. А ведь школа не дает профессии. К тому же бывшие профтехучилища не привязаны к экономике", — заявил Вячеслав Ионицэ.

Специалист отметил, что молдавский рынок труда в перспективе может развиваться благодаря иностранным инвесторам.

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У местного населения денег на солидные вложения нет. Бизнесмены, как правило, открывают мелкие предприятия, пояснил собеседник. Крупные компании, в свою очередь, ограничены маленьким молдавским рынком, поэтому не могут платить солидные зарплаты.

"Представьте, что работодатель зарабатывает на каждом сотруднике 450 леев в год. Зарплату он может дать в пределах 15% от этой суммы. Минус налоги. Если разделить оставшуюся сумму на 12 месяцев, получается зарплата в три тысячи леев в месяц. Экономическому агенту неоткуда платить большую зарплату, так как у нас маленький рынок", — пояснил Вячеслав Ионицэ.

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По словам эксперта, за последние 15 лет число официально зарегистрированных рабочих мест сократилось на 100 тысяч. Это, отчасти, привело к оттоку рабочей силы за рубеж. Ионицэ отметил, что на сегодняшний день число тех, кто постоянно работает за рубежом, равно тому, сколько в Молдове насчитывается официальных работников.