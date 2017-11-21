В госбюджет Молдовы внесли коррективы по указанию МВФ

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Предложения, поступившие от экспертов Международного валютного фонда, учтены при составлении проекта государственного бюджета Молдовы на 2018 год. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции сообщили пресс-секретарь Демократической партии Молдовы Виталий Гамурарь.
"Проект госбюджета на 2018 году представлен после того, как обсуждался с экспертами МВФ. Приняты во внимание предложения, которые поступили от этого института. В дальнейшем в ходе заседания парламента будут обсуждаться и детали законопроекта", — сказал Гамурарь после еженедельного заседания политформирования.
По его словам, один из приоритетов бюджета на 2018 год – ремонт дорог.
Он добавил также, что есть и другие важные аспекты, например, социальный.
Ранее спикер Андриан Канду заявлял, что верстка проекта государственного бюджета на 2018 год должна быть завершена к декабрю, а в министерстве финансов сообщили, что проект будет представлен после консультаций с МВФ.
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Миссия Международного валютного фонда во главе с Беном Келмансоном находилась в Молдове с 25 октября до 7 ноября.
Проект бюджета на 2017 год был принят парламентом в окончательном чтении 16 декабря 2016 года.
Совет директоров МВФ на заседании 7 ноября 2016 года утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 179 миллионов долларов.