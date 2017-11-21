Опубликован проект госбюджета Молдовы на 2018 год

Дефицит государственного бюджета Молдовы в следующем году достигнет почти 5 миллиардов – об этом говорится в тексте проекта

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Министерство финансов опубликовало во вторник проект государственного бюджета республики на 2018 год.

Доходная часть госбюджета составит 36 миллиардов 618,5 миллиона леев, расходная — 41 миллиард 332,4 миллиона леев. Дефицит бюджета достигнет 4 миллиардов 713,9 миллиона леев.

Согласно проекту, в бюджет государственного социального страхования поступит 6 миллиардов 758,5 миллиона леев, а в фонды обязательного медицинского страхования — 2 миллиарда 728 миллионов леев.

Документ предусматривает, что на 31 декабря 2018 года внутренний госдолг республики не превысит 23 миллиардов 859,6 миллиона леев (к концу 2015 года он составлял 7 миллиардов 225,4 миллиона леев), а внешняя госзадолженность — 37 миллиардов 869,9 миллиона леев (в долларовом эквиваленте миллиард 893 миллионов долларов; а по итогам 2015 года — миллиард 337 миллионов долларов). Сальдо внешних государственных обязательств дойдет до нулевой отметки, а сальдо внутренних гособязательств не превысит миллиард леев.

Предполагается, что на ремонт образовательных учреждений выделят 57,8 миллиона леев, на внедрение стратегии реформы публичной администрации – 35 миллионов леев, на мероприятия по реинтеграции страны – 15 миллионов леев. На оплату членских взносов в международные организации, куда входит Молдова, выделят почти 70,7 миллиона леев.

Резервный фонд и фонд по интервенциям правительства составят 50 и 20 миллионов леев соответственно.