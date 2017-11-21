Правительство Молдовы утвердило проект госбюджета на 2018 год

Утвержденный правительством проект государственного бюджета Молдовы на 2018 год направят на рассмотрение в парламент республики

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Правительство Молдова на очередном заседании во вторник утвердило проект проект государственного бюджета республики на 2018 год.

Представлявший законопроект министр финансов республики Октавиан Армашу заявил, что доходная часть госбюджета составит 36 миллиардов 618,5 миллиона леев, расходная — 41 миллиард 332,4 миллиона леев. Таким образом, дефицит бюджета достигнет 4 миллиарда 713,9 миллиона леев.

Согласно проекту, в бюджет государственного социального страхования поступит 6 миллиардов 758,5 миллиона леев, а в фонды обязательного медицинского страхования — 2 миллиарда 728 миллионов леев.

Документ предусматривает, что на 31 декабря 2018 года внутренний госдолг республики не превысит 23 миллиардов 859,6 миллиона леев (к концу 2015 года он составлял 7 миллиардов 225,4 миллиона леев), а внешняя госзадолженность — 37 миллиардов 869,9 миллиона леев (в долларовом эквиваленте миллиард 893 миллионов долларов; а по итогам 2015 года — миллиард 337 миллионов долларов). Сальдо внешних государственных обязательств дойдет до нулевой отметки, а сальдо внутренних гособязательств не превысит миллиард леев.

Предполагается, что на ремонт образовательных учреждений выделят 57,8 миллиона леев, на внедрение стратегии реформы публичной администрации — 35 миллионов леев, на мероприятия по реинтеграции страны — 15 миллионов леев. На оплату членских взносов в международные организации, куда входит Молдова, выделят почти 70,7 миллиона леев.

Резервный фонд и фонд по интервенциям правительства составят 50 и 20 миллионов леев соответственно.

Как заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип, проект госбюджета на 2018 год будет передан на рассмотрение в парламент страны.