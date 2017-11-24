Официальный рейтинг: кто в Молдове получает самые большие зарплаты

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Кто в Молдове получает самые большие зарплаты. Несмотря на то, что считать чужие деньги не есть хорошо, многие все равно норовят узнать, у кого в стране самые большие зарплаты. Средняя номинальная зарплата в Молдавии во третьем квартале этого года составила пять тысяч 809,1 лея (около 334 долларов в пересчете по текущему курсу Нацбанка страны). При этом за год получки увеличились в среднем на 11,1%. В реальном же выражении рост оказался не таким существенными, а всего 3,4%. Впрочем, несмотря на позитивную динамику Молдова остается среди аутсайдеров по показателю средней зарплаты во всем регионе.
Как сообщили в Национальном бюро статистики республики, бюджетники за отчетный период в среднем получили четыре тысячи 990,7 лея (примерно 287 долларов). В реальном секторе трудящимся насчитали по шесть тысяч 132,2 лея (352 доллара). Ведомство, подсчитало, сколько получает представитель каждой отрасли экономики страны и составило приблизительный рейтинг самых больших зарплат.
Самый маленький показатель средней зарплаты продолжает оставаться у работников сферы искусства, отдыха и развлечений — всего 184 доллара, а самый высокий — у представителей инфокоммуникационного сектора —734 доллара.
Работники сектора образования в среднем получают 262 доллара, сферы здравоохранения и соцпомощи — 317 долларов.
Средняя зарплата работников финансового сектора и страхования приравнивается к 618 долларам, энергетики — к 610 долларам, а сферы профессиональной, научной и технической деятельности — к 426 долларам.
|
Activități economice
|
Lei
|
În % față de:
|
trimestrul III 2016
|
trimestrul II 2017
|
câștigul salarial mediu pe total economie
|
Total economie
|
5 809,1
|
111,1
|
103,1
|
X
|
Agricultură, silvicultură și pescuit
|
4 035,5
|
114,1
|
113,5
|
69,5
|
Industrie — total
|
6 112,6
|
110,9
|
105,2
|
105,2
|
Industria extractivă
|
5 406,5
|
111,2
|
107,7
|
93,1
|
Industria prelucrătoare
|
5 579,7
|
111,2
|
105,5
|
96,1
|
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
|
10 614,6
|
113,1
|
106,3
|
182,7
|
Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare
|
5 587,9
|
113,4
|
100,7
|
96,2
|
Construcții
|
5 884,2
|
111,6
|
105,5
|
101,3
|
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor
|
5 304,7
|
113,2
|
105,1
|
91,3
|
Transport și depozitare
|
5 650,6
|
112,9
|
107,7
|
97,3
|
Activități de cazare și alimentație publică
|
3 965,9
|
110,3
|
107,8
|
68,3
|
Informații și comunicații
|
12 775,1
|
111,8
|
101,8
|
219,9
|
Activități financiare și de asigurări
|
10 763,9
|
111,3
|
102,5
|
185,3
|
Tranzacții imobiliare
|
5 337,0
|
109,9
|
106,5
|
91,9
|
Activități profesionale, științifice și tehnice
|
7 413,5
|
109,5
|
99,5
|
127,6
|
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport
|
5 019,8
|
117,3
|
107,9
|
86,4
|
Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii
|
7 272,2
|
115,8
|
100,2
|
125,2
|
Învățământ
|
4 565,9
|
107,5
|
100,8
|
78,6
|
Sănătate și asistență socială
|
5 517,3
|
107,0
|
96,5
|
95,0
|
Artă, activități de recreere și de agrement
|
3 209,3
|
103,7
|
97,0
|
55,2
|
Alte activități de servicii
|
7 547,7
|
82,1
|
101,9
|
129,9