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Официальный рейтинг: кто в Молдове получает самые большие зарплаты

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Экономика
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У кого в Молдове самые большие зарплаты: и каков средний доход врача, воспитателя и учителя

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Кто в Молдове получает самые большие зарплаты. Несмотря на то, что считать чужие деньги не есть хорошо, многие все равно норовят узнать, у кого в стране самые большие зарплаты. Средняя номинальная зарплата в Молдавии во третьем квартале этого года составила пять тысяч 809,1 лея (около 334 долларов в пересчете по текущему курсу Нацбанка страны). При этом за год получки увеличились в среднем на 11,1%. В реальном же выражении рост оказался не таким существенными, а всего 3,4%. Впрочем, несмотря на позитивную динамику Молдова остается среди аутсайдеров по показателю средней зарплаты во всем регионе.

Участница пятнадцатого благотворительного Венского Бала в Москве
© Sputnik/ Evgenya Novozhenina
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Как сообщили в Национальном бюро статистики республики, бюджетники за отчетный период в среднем получили четыре тысячи 990,7 лея (примерно 287 долларов). В реальном секторе трудящимся насчитали по шесть тысяч 132,2 лея (352 доллара). Ведомство, подсчитало, сколько получает представитель каждой отрасли экономики страны и составило приблизительный рейтинг самых больших зарплат.

Самый маленький показатель средней зарплаты продолжает оставаться у работников сферы искусства, отдыха и развлечений — всего 184 доллара, а самый высокий — у представителей инфокоммуникационного сектора —734 доллара.

Работники сектора образования в среднем получают 262 доллара, сферы здравоохранения и соцпомощи — 317 долларов.

Средняя зарплата работников финансового сектора и страхования приравнивается к 618 долларам, энергетики — к 610 долларам, а сферы профессиональной, научной и технической деятельности — к 426 долларам.

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul III 2016

trimestrul II 2017

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

5 809,1

111,1

103,1

X

Agricultură, silvicultură și pescuit

4 035,5

114,1

113,5

69,5

Industrie — total

6 112,6

110,9

105,2

105,2

Industria extractivă

5 406,5

111,2

107,7

93,1

Industria prelucrătoare

5 579,7

111,2

105,5

96,1

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

10 614,6

113,1

106,3

182,7

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

5 587,9

113,4

100,7

96,2

Construcții

5 884,2

111,6

105,5

101,3

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

5 304,7

113,2

105,1

91,3

Transport și depozitare

5 650,6

112,9

107,7

97,3

Activități de cazare și alimentație publică

3 965,9

110,3

107,8

68,3

Informații și comunicații

12 775,1

111,8

101,8

219,9

Activități financiare și de asigurări

10 763,9

111,3

102,5

185,3

Tranzacții imobiliare

5 337,0

109,9

106,5

91,9

Activități profesionale, științifice și tehnice

7 413,5

109,5

99,5

127,6

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

5 019,8

117,3

107,9

86,4

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

7 272,2

115,8

100,2

125,2

Învățământ

4 565,9

107,5

100,8

78,6

Sănătate și asistență socială

5 517,3

107,0

96,5

95,0

Artă, activități de recreere și de agrement

3 209,3

103,7

97,0

55,2

Alte activități de servicii

7 547,7

82,1

101,9

129,9

 

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рейтиг, кто больше получает, большая зарплата, у кого самая большая зарплата, статистика, Молдова
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