Официальный рейтинг: кто в Молдове получает самые большие зарплаты

У кого в Молдове самые большие зарплаты: и каков средний доход врача, воспитателя и учителя

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Кто в Молдове получает самые большие зарплаты. Несмотря на то, что считать чужие деньги не есть хорошо, многие все равно норовят узнать, у кого в стране самые большие зарплаты. Средняя номинальная зарплата в Молдавии во третьем квартале этого года составила пять тысяч 809,1 лея (около 334 долларов в пересчете по текущему курсу Нацбанка страны). При этом за год получки увеличились в среднем на 11,1%. В реальном же выражении рост оказался не таким существенными, а всего 3,4%. Впрочем, несмотря на позитивную динамику Молдова остается среди аутсайдеров по показателю средней зарплаты во всем регионе.

© Sputnik/ Evgenya Novozhenina Философия по-молдавски: зачем молдаване влезают в долги ради роскоши

Как сообщили в Национальном бюро статистики республики, бюджетники за отчетный период в среднем получили четыре тысячи 990,7 лея (примерно 287 долларов). В реальном секторе трудящимся насчитали по шесть тысяч 132,2 лея (352 доллара). Ведомство, подсчитало, сколько получает представитель каждой отрасли экономики страны и составило приблизительный рейтинг самых больших зарплат.

Самый маленький показатель средней зарплаты продолжает оставаться у работников сферы искусства, отдыха и развлечений — всего 184 доллара, а самый высокий — у представителей инфокоммуникационного сектора —734 доллара.

Работники сектора образования в среднем получают 262 доллара, сферы здравоохранения и соцпомощи — 317 долларов.

Средняя зарплата работников финансового сектора и страхования приравнивается к 618 долларам, энергетики — к 610 долларам, а сферы профессиональной, научной и технической деятельности — к 426 долларам.