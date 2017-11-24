Доллар и евро в Молдове: какой курс валют будет в 2018 году

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik, Елена Комолова. Валютный рынок Молдовы переживает нелегкие времена. На протяжении года национальная валюта республики наступает на пятки "американцу" и "европейцу" — курс лея к доллару и евро растет. Одних такая тенденция радует, другие же придерживаются мнения, что на укрепление нацвалюты нельзя смотреть исключительно с позитивной точки зрения. Что происходит с валютным трио "доллар, евро, лей", каковы перспективы обменного курса до конца года, а также чего ждать от доллара и евро в 2018 году, в интервью Sputnik рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
Доллар и евро: что происходит с валютой?
Чтобы понимать, что происходит на местном валютном рынке надо иметь представление о ситуации на мировой арене. Как пояснил аналитик, евро вырос к доллару на 12% меньше чем за год. Ближайшие перспективы этой валютной пары связаны с политикой, которую будут проводить соответствующие Центробанки — ФРС США и ЕЦБ.
Иосуб отметил, что от ФРС ждут ужесточения монетарной политики, то есть роста процентных ставок. ЕЦБ, в свою очередь, планирует оставить ставки на историческом минимуме до конца следующего года.
Ожидания и реальность: может ли доллар опуститься ниже 17 леев>>>
По его словам, ужесточение денежно-кредитной политики по доллару с одновременным сохранением сверхмягкой монетарной политики в еврозоне может привести, с высокой вероятностью, к снижению евро относительно доллара в среднесрочной перспективе.
"Таким образом, до конца 2018 года наиболее вероятный сценарий по паре EUR/USD — снижение в направлении значений начала текущего года, то есть 1,05 долларов за евро", — сказал Иосуб.
Валютное трио: доллар, евро, лей
Комментируя поведение курса лея к доллару и евро, старший аналитик Альпари отметил укрепление нацвалюты Молдовы за текущий год, которое, с его точки зрения, по сути представляет коррекцию после падения, который лей испытал по итогам 2014 года.
- График по валютной паре доллар-лей© Photo: Альпари
- График по валютной паре евро-лей© Photo: Альпари
"С начала года евро упал к лею приблизительно на 2%, а доллар — примерно на 14%. Такая разница между курсами евро и доллара определяется динамикой пары EUR/USD на международном валютном рынке",- добавил Иосуб.
То есть, как пояснил эксперт, "если евро вырос к доллару на 12%, значит, в любой стране, на любом локальном рынке между изменением евро и изменением доллара будет разница в 12%".
Судьба лея: сколько будет стоить доллар и евро
Говоря о кратко- и долгосрочном прогнозе по курсу молдавского лея, Иосуб отметил, что до конца года нацвалюта Молдовы продолжит укрепляться, а вот доллар и евро будут падать.
"Если говорить об официальных курсах, то мы ждем снижения доллара ниже 17 леев и, соответственно, снижение евро ниже 20 и, скорее всего, даже до 19 леев может дойти", — подчеркнул аналитик.
По его словам, если попытаться сделать более долгосрочные прогнозы, то точные цифры назвать предельно сложно. И это, как пояснил эксперт, именно потому, что эти цифры зависят не только от экономических процессов внутри Молдовы, а от того, как на деловых рынках будет меняться курс.
"Наш базовый сценарий по паре EUR/USD таков, мы рассчитываем, что евро будет к доллару падать. Что это означает, если данный сценарий перенести на валютный рынок Молдовы? Вероятнее всего, что курс доллара к лею будет более-менее стабильным, а евро — будет падать", — сказал Иосуб.
Он еще раз обратил внимание на то, что это будет просто отражение мировых валютных процессов.
В чем хранить сбережения?
Отвечая на вопрос Sputnik о том, в какой валюте гражданами Молдовы лучше хранить свои сбережения, старший аналитик Альпари отметил, что нужно придерживаться золотого правила инвестирования.
"Убежден, что главный закон инвестирования или попытки сбережения средств — это диверсификация, что означает принцип "не хранить все яйца в одной корзине". Если есть какая-то сумма сбережений, то одну треть от нее нужно вложить в евро, вторую — в доллары, а остальное оставить в леях", — сказал Йосуб.
По его словам, придерживаясь этого правила, какие бы колебания на рынке не происходили, можно ничего не трогать.
"Можно расслабиться и не нервничать по поводу ежедневных колебаний курсов. Потому что потери по одной корзине будут компенсироваться прибылью в другой", — сказал собеседник.
Он отметил, что евро и доллар — это самые надежные и ликвидные валюты, то есть их проще всего купить/продать в обменнике и на них будет самая маленькая разница между покупкой и продажей.