Доллар и евро в Молдове: какой курс валют будет в 2018 году

Ждать ли сюрпризов от обменного курса в следующем году: какой будет курс доллара в 2018 году, и как поведет себя евро к молдавскому лею

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik, Елена Комолова. Валютный рынок Молдовы переживает нелегкие времена. На протяжении года национальная валюта республики наступает на пятки "американцу" и "европейцу" — курс лея к доллару и евро растет. Одних такая тенденция радует, другие же придерживаются мнения, что на укрепление нацвалюты нельзя смотреть исключительно с позитивной точки зрения. Что происходит с валютным трио "доллар, евро, лей", каковы перспективы обменного курса до конца года, а также чего ждать от доллара и евро в 2018 году, в интервью Sputnik рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Доллар и евро: что происходит с валютой?

Чтобы понимать, что происходит на местном валютном рынке надо иметь представление о ситуации на мировой арене. Как пояснил аналитик, евро вырос к доллару на 12% меньше чем за год. Ближайшие перспективы этой валютной пары связаны с политикой, которую будут проводить соответствующие Центробанки — ФРС США и ЕЦБ.

© Photo: Альпари График по валютной паре евро-доллар

Иосуб отметил, что от ФРС ждут ужесточения монетарной политики, то есть роста процентных ставок. ЕЦБ, в свою очередь, планирует оставить ставки на историческом минимуме до конца следующего года.

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По его словам, ужесточение денежно-кредитной политики по доллару с одновременным сохранением сверхмягкой монетарной политики в еврозоне может привести, с высокой вероятностью, к снижению евро относительно доллара в среднесрочной перспективе.

"Таким образом, до конца 2018 года наиболее вероятный сценарий по паре EUR/USD — снижение в направлении значений начала текущего года, то есть 1,05 долларов за евро", — сказал Иосуб.

Валютное трио: доллар, евро, лей

Комментируя поведение курса лея к доллару и евро, старший аналитик Альпари отметил укрепление нацвалюты Молдовы за текущий год, которое, с его точки зрения, по сути представляет коррекцию после падения, который лей испытал по итогам 2014 года.

График по валютной паре доллар-лей © Photo: Альпари

График по валютной паре евро-лей © Photo: Альпари 1 / 2 © Photo: Альпари График по валютной паре доллар-лей

"С начала года евро упал к лею приблизительно на 2%, а доллар — примерно на 14%. Такая разница между курсами евро и доллара определяется динамикой пары EUR/USD на международном валютном рынке",- добавил Иосуб.

То есть, как пояснил эксперт, "если евро вырос к доллару на 12%, значит, в любой стране, на любом локальном рынке между изменением евро и изменением доллара будет разница в 12%".

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Говоря о кратко- и долгосрочном прогнозе по курсу молдавского лея, Иосуб отметил, что до конца года нацвалюта Молдовы продолжит укрепляться, а вот доллар и евро будут падать.

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"Если говорить об официальных курсах, то мы ждем снижения доллара ниже 17 леев и, соответственно, снижение евро ниже 20 и, скорее всего, даже до 19 леев может дойти", — подчеркнул аналитик.

По его словам, если попытаться сделать более долгосрочные прогнозы, то точные цифры назвать предельно сложно. И это, как пояснил эксперт, именно потому, что эти цифры зависят не только от экономических процессов внутри Молдовы, а от того, как на деловых рынках будет меняться курс.

"Наш базовый сценарий по паре EUR/USD таков, мы рассчитываем, что евро будет к доллару падать. Что это означает, если данный сценарий перенести на валютный рынок Молдовы? Вероятнее всего, что курс доллара к лею будет более-менее стабильным, а евро — будет падать", — сказал Иосуб.

Он еще раз обратил внимание на то, что это будет просто отражение мировых валютных процессов.

В чем хранить сбережения?

Отвечая на вопрос Sputnik о том, в какой валюте гражданами Молдовы лучше хранить свои сбережения, старший аналитик Альпари отметил, что нужно придерживаться золотого правила инвестирования.

"Убежден, что главный закон инвестирования или попытки сбережения средств — это диверсификация, что означает принцип "не хранить все яйца в одной корзине". Если есть какая-то сумма сбережений, то одну треть от нее нужно вложить в евро, вторую — в доллары, а остальное оставить в леях", — сказал Йосуб.

© Photo: Альпари Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб

По его словам, придерживаясь этого правила, какие бы колебания на рынке не происходили, можно ничего не трогать.

"Можно расслабиться и не нервничать по поводу ежедневных колебаний курсов. Потому что потери по одной корзине будут компенсироваться прибылью в другой", — сказал собеседник.

Он отметил, что евро и доллар — это самые надежные и ликвидные валюты, то есть их проще всего купить/продать в обменнике и на них будет самая маленькая разница между покупкой и продажей.