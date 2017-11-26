Жизнь на бобах: молдаван от кризиса не спасет даже золото

Sputnik выяснил, какова ликвидность золота и других драгоценных металлов при нестабильной ситуации, которую эксперты зачастую называют кризисом

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Считается, что ценность золота не зависит от времени.

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Это единственный актив, чья материальная значимость практически безусловна в течение долгого времени. Однако в Молдове сегодня покупку инвестиционных монет или слитков сложно назвать выгодным способом для краткосрочного инвестирования. Так как их покупка сопряжена с дополнительными расходами и при этом с низкой ликвидностью.

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"Проблема золота в том, что в кризис это непопулярный актив, особенно в нынешний период. Вообще такие инструменты появляются как аналог уже существующих методов вложения", — считает экономический эксперт Роман Киркэ, который прокомментировал для Sputnik ликвидность драгоценного металла при нестабильной финансовой ситуации.

Все инвесторы сходятся во мнении, что инвестирование в драгметаллы является надежным способом сохранить крупную сумму в течение длительного времени (более 5 лет).

В краткосрочной же перспективе особого смысла вкладывать в золото нет, разница между покупкой и продажей не покрывает не только инфляцию, но порой даже цену приобретения такого актива.

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"Даже в России в большинстве случаев золото — это не слитки, хотя физически изготавливаются, в 99 % случаев – это золотые сертификаты, которые человек покупает, иными словами — ценная бумага", — отметил Киркэ.