Кормят всю Молдову: сколько переслали домой трудовые мигранты

Потоки денежных переводов в Молдову продолжат расти: откуда в республику поступает больше всего денег от трудовых мигрантов

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Денежные переводы из-за рубежа в Молдову продолжают расти. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Нацбанка республики, чистый объем банковских переводов денежных средств из-за границы в пользу физических лиц республики превысил 116 миллионов долларов. Таким образом, в сравнении с показателями прошлого года рост составил 19%.

"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц основным партнером Республики Молдова остается Российская Федерация", — отмечено в сообщении Нацбанка.

На поступления из России в общей доли денежных переводов приходится более трети трансфертов. Сумма переводов из России составила по итогам октября этого года 39,42 миллиона долларов.

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В первой тройке по-прежнему остаются Израиль и Италия, откуда в Молдову поступило 18,53 миллиона долларов и 10,7 миллиона, соответственно. Из США в страну перевели чуть больше семи миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Германия, из которой переслали более пяти миллионов долларов.

Специалисты Нацбанка отмечают, что денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

Молдавские экономические эксперты подчеркивают, что денежные переводы помогают национальной экономике республики оставаться на плаву. Больше всего от поступлений из-за рубежа зависят жители сельской местности. Официальная статистика подтверждает, что значительная часть их доходов состоит как раз из денежных переводов из-за границы.