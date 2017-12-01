Инвестиции в криптовалюту: стоит ли вкладывать в биткоин

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Криптовалюты — новый мейнстрим, который охватил весь мир. Виртуальные деньги не просто напирают на бумажных собратьев, на их основе быстро зародился невероятный по своим масштабам крипторынок. В некоторых странах наблюдается стремительный рост интереса к таким деньгам, а стоимость самой известной из них — биткоина (Bitcoin) — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы.

Сейчас курс биткоина колеблется в пределах девяти тысяч долларов. Однако поведение курса этой криптовалюты вызывает много вопросов. С начала биткоин то резко обваливался, то стремительно рос. Такая нестабильность наводит аналитиков на разные мысли. Некоторые всерьез рассуждают над тем, пузырь биткоин или вовсе пирамида. О том, что из себя представляет биткоин, стоит ли в него инвестировать гражданам Молдовы, а также о том, какова судьба самой известной криптовалюты в мире рассказал в интервью Sputnik старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Биткоин — пузырь или пирамида?

По словам Иосуба, "пирамида — это заведомо что-то криминальное, это план по отъему денег у населения. Единственный смысл этих компаний — это не просто спекуляции, а обман народа — собрать деньги и скрыться".

© AFP/ VALERIE KUYPERS Можно ли в Молдове "вырастить" биткоины

Как пояснил аналитик, под финансовым пузырем не понимается ничего уголовного и криминального, "так как это нормальная работа — когда цена рынке росла, а потом резко упала. Не потому что так заранее кто-то задумал, а потому кто-то на этом заработал целенаправленно. На пузыре кто-то зарабатывает, а кто-то теряет".

"Распознать пузырь, находясь в пузыре, невозможно. О чем эта фраза? Если мы видим экспоненциальный рост, то интуитивно мы понимаем, что "деревья не растут до небес", что рано или поздно это рухнет… Распознать это заранее практически невозможно. Пузырем назвать можно что-то уже постфактум", — сказал Иосуб.

По его словам, "пузырь" — сильный рост цен, с последующим еще более резким обвалом. Он встречается в любых классах активов, начиная от тюльпанов и биткоина и заканчивая ведущими валютами в мире — долларом и евро, кровью экономики — нефтью, биржевые индексы, за которыми стоит реальный сектор экономики и т.д.

Что будет с биткоином?

Как отметил аналитик, сейчас есть масса прогнозов о том, как поведет себя биткоин.

"Кто-то говорит, что биткоин вырастет до конца года до 10 тысяч, кто-то — до 20 тысяч, другие утверждают, что он упадет до пяти тысяч, а некоторые, что упадет до нуля. Мне ни один из прогнозов не нравится. Потому что, с моей точки зрения, это гадание на кофейной гуще", — отметил Иосуб.

По его словам, заранее нельзя предугадать решения Центробанков, Минфинов тех или иных стран. "Подобного рода прогнозы по биткоину лучше игнорировать. Это просто чье-то частное мнение", — сказал аналитик.

Как считает аналитик, в ближайшее время рост биткоина еще продолжится, и мы увидим новые максимумы. По мнению эксперта, "бесспорным является и то, что последует сильное падение цен, но предсказать, когда оно произойдет — через месяц, через год, или через пять лет, — невозможно", так как особенность роста или падения этого актива заключается в решениях крупнейших регуляторов по правовой природе биткоина".

Стоит ли инвестировать в биткоин?

Эксперт рассказал, стоит ли гражданам Молдовы инвестировать активы в биткоин.

"Что все это дает обычному человеку? С моей точки зрения, понимая, что биткоин рано или поздно сильно скорретируется и неизвестно, когда это произойдет, то исходя из этого долгосрочное инвестирование в биткоин, мне кажется, что при нынешнем уровне цен это слишком рискованным", — подчеркнул Иосуб.

© AFP/ Karen BLEIER Криптовалюты в Молдове: Нацбанк рассказал о рисках виртуальных денег

Специалист отметил, что заработать на этом, не инвестируя на года, можно на кратко-среднесрочной торговле — трейдинге, то есть на операциях по купле/продаже. Простыми словами, на биткоине можно заработать, также как на спекуляциях с курсом валют.

"Высокая волатильность или высокая изменчивость цены по биткоину до 10% в день, это по нынешним временам нормальное явление. Для сравнения курс валют редко, когда меняется больше, чем на 1% в день. курс акций за исключением кризисов редко, когда меняется больше, чем на 2-3% в день. Изменение в 10% в день — это нормальное явление", — сказал аналитик.

По его словам, даже на внутридневных движениях можно зарабатывать. "Рынок работает так, что можно зарабатывать и на движениях вверх, и на движениях вниз. Если зарабатываем на коротких движениях, то нам не нужно иметь принципиально долгосрочный прогноз", — добавил Иосуб.