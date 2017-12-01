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Экономический прогноз на 2018 год: что ждет Молдову

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Экономика
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Прогноз на будущее: каким будет 2018 год с экономической точки зрения, и насколько вырастут зарплаты граждан Молдовы через три года

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. В парламенте Молдовы началось обсуждение по проекту государственного бюджета на следующий год. Вице-премьер Молдовы, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык рассказал депутатам о макроэкономическом прогнозе на 2018 год.

"В 2018 году сценарий макроэкономического прогноза предполагает рост ВВП в реальном выражении в сравнении с 2017 годом на 3%", — отметил Калмык.

Гороскоп
© PIXABAY / herwigclaeys0
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На протяжении 2018-2020 годов прогнозируется легкое обесценивание национальной валюты. По словам министра, в 2018 году ожидается, что средний обменный курс молдавского лея к доллару составит 17,68 лея. Тогда как в 2020 году "американец" будет стоить уже 18,5 лея. Относительное поддержание обменного курса будет способствовать формированию цен. Таким образом, среднегодовой индекс потребительских цен на 2018-2020 годы прогнозируется на уровне 104,3-104,9%.

"Ожидаем роста как экспорта, так и импорта. Сохранится отрицательное сальдо торгового баланса", — сказал Калмык.

Согласно прогнозу, экспортные поставки увеличатся в 2018-2020 годах примерно на 6,7% ежегодно, а закупка — на 6% ежегодно.

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При этом, согласно ожиданиям, в период 2018-2020 годов средняя номинальная заработная плата по экономике увеличится примерно на 17,9% и достигнет семи тысяч 250 леев в 2020 году, а фонд оплаты труда увеличится на 18,3%, достигнув суммы в 50,4 миллиарда леев, или 26,5% ВВП.

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Теги:
доллар лей, экономический прогноз, ВВП, зарплата, курс валют, экономика, прогноз, Октавиан Калмык, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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