Минфин Молдовы "скрыл" от депутатов почти 100 миллионов леев

Шокирующая ошибка в проекте государственного бюджета на 2018 год: на что могли уйти порядка 94 миллионов леев

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Парламент Молдовы обсуждает проект государственного бюджета республики на 2018 год уже несколько часов подряд. За это время депутаты обнаружили ряд грубых неточностей. Так депутат от фракции Европейской народной партии Молдовы Валериу Гилецки обратил внимание представлявшего проект госбюджета министра финансов Октавиана Армашу на необычную деталь.

По словам депутата, в тексте проекта самого главного финансового документа страны на следующий год вдруг появилась статья, посвященная расходам на президентские выборы. Выборы президента республики состоялись в Молдове в 2016 года, а следующие намечены на 2020 год.

В частности, в документе отмечено, что "отчисления, связанные с организацией и проведением выборов на пост президента страны, — 94,4 миллиона леев (5,4 миллиона долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы — ред.)".

© Photo: Parlamentul Republicii Moldova Ошибка в проекте государственного бюджета Молдовы на 2018 год

В ответ на данное замечание министр финансов отметил, что это действительно ошибка, которая будет исправлена.

Проект государственного бюджета на 2018 год должен быть принят в парламенте Молдовы в трех чтениях, а затем промульгирован (утвержден) президентом.