Госбюджет на 2018 год: что ждет граждан Молдовы

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Парламент Молдова на очередном заседании в пятницу утвердил в первом чтении проект государственного бюджета республики на 2018 год. Главный финансовый документ страны на будущий год должен получить поддержку депутатов в трех чтениях.

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Представлявший законопроект министр финансов республики Октавиан Армашу заявил, что доходная часть госбюджета составит 36 миллиардов 618,5 миллиона леев, расходная — 41 миллиард 332,4 миллиона леев. Таким образом, дефицит бюджета достигнет 4 миллиарда 713,9 миллиона леев.

Согласно проекту, в бюджет государственного социального страхования поступит 6 миллиардов 758,5 миллиона леев, а в фонды обязательного медицинского страхования — 2 миллиарда 728 миллионов леев.

Документ предусматривает, что на 31 декабря 2018 года внутренний госдолг республики не превысит 23 миллиардов 859,6 миллиона леев (к концу 2015 года он составлял 7 миллиардов 225,4 миллиона леев), а внешняя госзадолженность — 37 миллиардов 869,9 миллиона леев (в долларовом эквиваленте миллиард 893 миллионов долларов; а по итогам 2015 года — миллиард 337 миллионов долларов). Сальдо внешних государственных обязательств дойдет до нулевой отметки, а сальдо внутренних гособязательств не превысит миллиард леев.

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Предполагается, что на ремонт образовательных учреждений выделят 57,8 миллиона леев, на внедрение стратегии реформы публичной администрации — 35 миллионов леев, на мероприятия по реинтеграции страны — 15 миллионов леев. На оплату членских взносов в международные организации, куда входит Молдова, выделят почти 70,7 миллиона леев.

Резервный фонд и фонд по интервенциям правительства составят 50 и 20 миллионов леев соответственно.