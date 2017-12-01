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Какова судьба лея после выходных: что произойдет с долларом и евро

© Sputnik/ Rodion PROCA
Экономика
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В Национальном банке Молдовы рассказали, что произойдет с долларом и евро после выходных: как поведет себя молдавский лей

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Официальный курс молдавского лея к доллару, установленный Национальным банком Молдовы на понедельник, 4 декабря, и выходные составил 17,1739 лея, а к евро — 20,4395 лея.

Лей
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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В выходные "американец" продается за 17,1722 лея, а евро — за 20,326 лея.

За неделю нацвалюта отыграла у доллара порядка 15 банов, а у евро — 10 банов.

На протяжении года молдавский лей пытается напирать на "американца" и "европейца" — курс лея к доллару и евро укрепляется. Так, с начала года лей стал тверже к доллару на 13,3%, а к евро — на 3,6%. Одних такая тенденция радует, другие же настроены скептично.

Судьба лея: сколько будет стоить доллар и евро в 2018 году

Власти Молдовы предрекают, что в 2018 году ожидается, что средний обменный курс молдавского лея к доллару составит 17,68 лея.

Впрочем, экономические эксперты не берутся делать долгосрочные прогнозы о поведении национальной валюты. Эти цифры, как подчеркивают специалисты, зависят не только от экономических процессов внутри Молдовы, но и от того, как будет меняться курс на деловых рынках.

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Теги:
курс валют в Кишиневе, лей, курс валют, доллар, евро, Молдова
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